海線告別淹水 南山截水溝年底通水

為解決台中沙鹿、梧棲、龍井等地區淹水問題，台中市政府與經濟部水利署合作進行「南山截水溝計畫」，經濟部水利署辦理山腳排水上游延伸段河道新闢、中市府水利局辦理南山截水溝護岸工程及建設局辦理山腳大排拓寬及上游延伸段新闢橋梁工程。市府表示，目前延伸段橋梁第4標已完工，等今年底下游既有山腳大排拓寬完成後，將正式通水。

台中市長盧秀燕說，前市長胡志強提出「南山截水溝計畫」，匡列50億元預算進行，加上前市長林佳龍「一棒接一棒」接續努力，還有多位民意代表在中央、地方爭取及支持預算，讓這項計畫今年底可望順利完工。

盧市長表示，南山截水溝計畫是大規模的重要工程，山腳排水上游延伸段工程已告一段落，預計今年底下游既有山腳大排拓寬全數完成後，將一併通水；未來可截流大肚山台地逕流，分流沙鹿北勢溪、南勢溪，大幅改善海線地區每逢颱風豪雨易積淹水情形，保障市民生命財產安全。

新闢河道將既有向上路平面道路改建為橋梁，第4標新闢的2座橋梁，分別命名為「向上一橋」、「向上二橋」，讓向上路可以維持通行，提升都市防洪，也兼顧交通路網的完善便捷。

市府表示，第4標的橋梁長度約45公尺、寬度15.5公尺，經費約為1.29億餘元，感謝經濟部水利署補助橋梁經費3,430萬元，也感謝地方民代支持市府預算，讓此案能順利進行。

水利局表示，南山截水溝計畫分為第1期下游拓寬段與第2期上游延伸段，其中第2期山腳排水上游延伸段治理工程新闢寬度約30公尺河道，由經濟部水利署第三河川局辦理4件護岸標；建設局說明，建設局代辦水利局4件橋梁標(共8座橋梁），總經費24億元，整治長度1.8公里，已全數完成。

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