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台中國際會展中心上梁 「綠美圖」明年完工

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中國際會展中心採白、灰色為基調，融合周邊景觀的「綠」，打造適合活動、藝文、散步、遊憩的廣場。
台中國際會展中心採白、灰色為基調，融合周邊景觀的「綠」，打造適合活動、藝文、散步、遊憩的廣場。

盧秀燕市長力拚台中三大國際化建設開工，綠美圖今年5月11日上梁，主體工程預計明年初完成；國際會展中心7月6日上梁，台中巨蛋工程已上網招標，力拚年底開工。台中地標建物陸續完成，將翻轉台中城市景觀。

台中國家歌劇院落成後，成為台中嶄新文化地標，加上水湳經貿園區打造的綠美圖、會展中心、中台灣電影中心等，以及北屯的台中巨蛋，將成為台中的亮點建設。

台中市長盧秀燕說，她上任後力拚三大國際建設動工，符合台中需要，未來要拚經濟有經貿中心，也有結合美術館與圖書館的文化場館，更有容納萬人室內體育場館，這三大場館完工指日可待，台中建設更完善，市民生活品質也可提升。

台中「綠美圖」是全台首座美術館、圖書館雙館共構，建築團隊是2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛，兩人組成的SANAA建築師事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作，5月11日舉行上梁典禮，工程主體預計明年初完工，預計2025年開館，為台中帶來藝術、閱讀、文化夢想。

台中國際會展中心由台灣大壯聯合建築師事務所、何鴻志建築師事務所、日本株式會社佐藤總合計畫（AXS共同規劃設計，以「大樹之門」（TREE GATE）為發想，作為中央公園的入口意象，並擁有巨型魔毯之稱的曲面屋頂，除了打造活動、藝文、遊憩的廣場，亦成為國際級展覽及會議的重要舉辦地點。

會展中心最大可使用攤位數約2,360攤，最多共可容納12,600人之會議空間，7月6日已舉行上梁，預計2023年一期主體工程完工，二期裝修及機電空調工程業於今年4月開工，透過一、二期工程併行施作，預計2024年完工，全案將於2025年OT營運廠商完成進駐後啟用，屆時將可發揮台中前店後廠的優勢，提升在地產業的國際能見度，帶動觀光、住宿、餐飲、交通等龐大展會商機。

台中巨蛋由東京奧運主場館建築師隈研吾設計，與台灣九典聯合建築師事務所合作，前期規劃設計已完成，目前工程上網公告，力拚年底開工，為國際級多功能體育場館，以「天空迴廊、運動公園、世界地標、市民樂園」為主軸，主場館外設計環狀步道，場館內外都精彩。

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