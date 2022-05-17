老舊建物微整形 台中市府提供都更補助

老屋新生！台中市政府都發局編列1千萬元，要替台中市屋齡20年以上合法建築物「微整形」，公寓大廈管理委會、都市更新團體、機構均可申請都市更新案規劃設計及施工補助，第一階段收件時間為即日起至6月30日，倘未公告額滿，第二階段截止收件至9月30日。

市府從103年度編列「台中市都市更新整建維護補助」，已有許多成功活化案例，包含中央書局、台灣仕紳館、雙美行旅、吳眼科舊址、日日新戲院、惠宇公爵大廈等，建築物使用

安全與生活品質獲得提升。

都發局說明，補助範圍為台中市都市計畫範圍內屋齡2 0年以上合法建築物，屬「連棟透天或獨棟透天式建築物接續達5棟以上」、「3層樓以上雙併式建築物2棟以上」或「6層樓以上整幢建築物」，如位於已劃定優先整建或維護更新地區，則不受前述限制。

本次補助項目包含：社區道路綠美化工程、無遮簷人行道植栽綠美化、立面修繕工程（含空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除費用等）、增設或改善無障礙設施、增設升降機設備、提高建物耐震能力等。

都發局表示，為提高民眾申請意願，今年開始縮短審查流程，將「台中市都市更新整建維護補助審查小組」及「台中市都市更新及爭議處理審議會幹事會」2 個審查程序，合併辦理聯席審查。申請詳情可上都發局網站查詢。

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