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台中沙鹿兒童暨體適能運動中心啟用

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中市首座專屬兒童運動中心在沙鹿正式啟用。
台中市首座專屬兒童運動中心在沙鹿正式啟用。

台中市首座專屬兒童運動中心已在沙鹿正式啟用，市府籌編預算1,700萬元，利用沙鹿勞工育樂中心閒置空間4、5樓分別重新規劃為體適能中心及兒童運動中心。

台中市長盧秀燕說，此處專為兒童量身打造，更是全台第一座兒童專屬運動中心。

盧市長表示，全台第一座以兒童為對象的兒童版運動中心，已在沙鹿開幕，這是市府過去3年致力發展的施政方向，許多縣市的國運中心皆為大人打造，設施、課程不適合小朋友，台中市打造兒童版運動中心，設施、場地、課程、師資都為小朋友量身規劃，盼培養小朋友運動習慣。

盧市長說，全國第一所兒童專屬的運動中心啟用，感謝台中市議會及在地議員的支持，市府陸續將現行國運中心轉型，加入兒童特色，朝馬、北區、南屯等已興建完成的國運中心開設兒童運動課程，近年完工的長春、大里、潭子國運中心則調整空間，將孩童專屬運動空間納入規劃，符合年輕家庭需求，受市民歡迎與喜愛。

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