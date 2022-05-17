疫情嚴峻 台中市政府鼓勵接種疫苗提升保護力

新冠疫情爆發以來，台中市防疫工作採取寧嚴勿鬆態度，並首創新冠疫苗快打站免預約，後續透過長者打疫苗加碼送500元現金、創新「一通電話」服務等措施催打疫苗，讓市民「很有感」。

盧秀燕市長說，近年疫情嚴峻，感謝市民，以及市府團隊、醫療院所、區公所、學校、公司團體等單位配合防疫，市府會針對疫情變化，持續精進防疫作為。

台中市政府在去年疫情嚴峻時，即創全台之先，在台中市6 4處新冠肺炎疫苗快打站，優先讓設籍在台中的長者接種，免預約，由市府造冊，透過里鄰系統發通知，借用有空調的場所，其中約七成快打站引進日本「宇美町式」接種法，長者入座後不需移動，其中大肚區快打站動用高爾夫球車接送被譽為「五星級」。

陳姓長者說，台中的市民很幸福，打三劑都不用預約，依通知單上的時間、地點去接種。近期Omicron病毒疫情嚴峻，為了提升疫苗的覆蓋率，台中市政府民政局動員區里民政系統，即日起至5月15日主動出訪，提供設籍台中市75歲以上長者，不論失能等級，都能享有到府施打疫苗服務，且不論接種第一劑或第二、三劑疫苗，每人可獲得台中市加碼500元現金。

另外，台中市5月7日、14日再分齡開設47站莫德納快打站，5月7日施打對象是25歲以上未施打第三劑的市民，5月14日再放寬至18歲以上未施打第三劑的市民，持續推進台中市第三劑疫苗施打率。

有關台中市兒童疫苗注射規劃，台中市在5月11日起，開始施打6至11歲兒童莫德納疫苗接種作業，這一波是施打莫德納，劑量為成人的一半；若想給小孩打莫德納疫苗，可在「接種疫苗意願通知書」欄位直接勾選同意及施打第一劑選項；如想給小孩打BNT疫苗，可在通知書勾選不同意，待BNT疫苗抵達台灣，由中央統一配發，相關訊息將持續透過教育系統通知家長。

截至5月11日上午8點為止，本市新冠疫苗第一劑接種人數為2,509,635人，全人口涵蓋率為89.60%；完成第二劑接種人數為2 , 3 7 5 , 0 8 3人，全人口涵蓋率為84.79%；基礎加強劑接種人數為41,027人，全人口涵蓋率為1 . 4 6 %；第三劑(追加劑)接種1 , 8 2 3 , 9 2 6人，全人口涵蓋率為65.12%，總計接種人次為6,749,671人次。

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