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AI抓烏賊車 科技執法助減碳 台中市政府獲「2022全球智慧50大獎」

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中市政府環保局首創機車污染AI車牌辨識系統，獲得2022全球智慧50大獎，是全台唯一獲獎城市。
台中市政府環保局首創機車污染AI車牌辨識系統，獲得2022全球智慧50大獎，是全台唯一獲獎城市。

台中市政府環保局首創「機車污染AI車牌辨識系統」，今年參加「2022全球智慧50大獎」（2022 Smart50Awards），從全球200多件作品中脫穎而出，為台灣唯一獲獎城市。環保局長陳宏益說，今年「AI抓烏賊」更進化，將辨識度、準確率提升，未來將持續辦理，以汰除更多的烏賊車。

台灣電子科技與軟體開發能力舉世聞名，陳局長表示，109年起採用科技執法創新作為，結合人工智慧(AI)自動判煙技術、車牌影像自動辨識系統，抓出在路上行駛的「烏賊車」，去年持續精進準確率高達98%，「比民眾檢舉準確率6成還高！」

陳局長說，機車影像判別技術不易，比車牌辨識系統難2倍以上，「AI抓烏賊」已上路2年，今年持續以提高準確度為目標。

根據統計，前年機車判煙開罰9件，每件罰鍰3千元，共罰2 . 7萬元；去年機車判煙開罰15件，每件罰鍰3千元，共罰4.5萬元。環保局表示， A I 判煙後將由複審小組確認，審核排放煙度有無超標，進一步通知車主到檢，如未到檢將依空氣污染防制法開罰，可處1,500元至6千元；罰鍰提撥30%作為空污基金收入。

環保局指出，台中去年應定檢機車數為119萬3,452輛，已定檢車輛為98萬6,962輛，定檢率達82.70%，六都第一；而烏賊車檢舉數及主動稽查數合計1,538輛次，審查通知到檢者510輛，實際到檢者312輛，後續報廢者124輛，報廢老舊機車比例約4成。

去年，利用科技執法等稽查管制作為，搭配老舊機車汰換補助政策，共汰除1至4期老舊機車共計6萬931輛，減碳量相當於栽種112萬棵樹木，等同闢建8.5座台中都會公園。

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