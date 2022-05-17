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台中3座焚化爐轉型再生能源電廠

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中焚化爐廠將參考歐盟最佳可行技術標準進行汰舊換新工程，完工後將轉型為再生能源電廠。
台中焚化爐廠將參考歐盟最佳可行技術標準進行汰舊換新工程，完工後將轉型為再生能源電廠。

台中市文山、后里與烏日焚化廠營運已超過18年，其中，文山廠原設計量能為900公噸，因爐體結構受垃圾包材、塑膠類、複合式材質多、熱值高的影響，實際每日焚化量僅500多公噸。后里、烏日焚化廠設計量各為900公噸，實際焚化量可達800多公噸，相較之下，文山焚化廠效率相對低。

台中市長盧秀燕指示從「源頭」解決廢棄物去化困擾，環保局明年中辦理文山焚化廠招商作業，恢復900公噸處理量能，原址先興建500公噸新爐，工期預估3年，後續進行第二期汰舊拆除舊爐工程，再興建400公噸新爐，全廠轉型為再生能源發電廠，環保局指出，文山焚化廠於原址汰舊換新且同為900公噸爐，但焚燒效能將大為提升。另后里焚化廠預計明年中辦理招商、烏日焚化廠目前為BOT廠，113年9月合約到期，也規劃明年辦理後續營運評估計畫。

環保局長陳宏益指出，台中市焚化廠汰舊換新率全國之先，以三廠全數轉型為再生能源發電廠為目標，將借鏡國內外經驗，按部就班審慎規劃，穩健踏實執行各階段評估研析；汰舊換新後除提升處理量能，解決台中市垃圾處理問題，也參考目前歐盟最佳可行技術標準(BATAELs)，及國內改建或興建中的焚化爐中最嚴格的空污排放標準，有效降低空氣污染物排放，達到改善台中空污目標。

陳局長表示，3座焚化廠轉型後，發電效率要能達到25%以上，以取得「再生能源發電設備」認證，達到「提升垃圾處理量能」、「提升發電效率」、「增加售電收入」三大目標。他說，新爐外觀設計時，將參考國際經驗，引用新穎設計，結合當地景觀及人文特色，將「鄰避」設施蛻變為「鄰聚」景點。為與國際接軌、因應氣候變遷，讓地球環境永續發展，2050淨零碳排已成為全球共同努力目標，未來在焚化爐汰舊換新招商條件中，市府也將要求投資廠商將相關概念融入，並導入最新技術，達成資源永續循環、淨零碳排願景。

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