門戶計畫啟航 大台中轉運中心將動工 串連台鐵、捷運將成運輸樞紐

攸關台中火車站周邊交通串連、總經費達19億元的「大台中轉運中心興建工程」，歷經5度流標，在市府團隊努力下，4月初完成決標作業，預定今年中開工、2025年完工。大台中轉運中心將整合台鐵台中車站、捷運藍線、捷運橘線、台中轉運站及商業開發，完工後將成為台中運輸樞紐，象徵台中門戶計畫啟航。

大台中轉運中心位在台中車站西北隅，北臨南京路、南至新民街、西接建國路，前受建材物價波動影響，導致工程5度流標；交通局與設計團隊討論後，在確認工程結構安全無虞下，將水平支撐工法改為島式工法，節省預算，並以原預算19億元決標，預計今年中動工。

交通局長葉昭甫表示，大台中轉運中心不但是台中未來運輸樞紐，另串連商業、文化、綠帶及開放空間，東側鄰三幢聯合開發商辦大樓，陸續啟動招商，規劃引入創新多元產業，活絡舊城區。

葉昭甫表示，「大台中轉運中心興建工程」規劃地下三層立體停車場，地面層做轉運中心，提高市區公車與鐵路轉乘便利性，二樓平台將打造友善步行空間，預期提高大眾運輸使用率。轉運中心可提供汽車格506席、機車格1,290席、自行車格116席及轉運中心大客車12席，並預留二樓及地下商店街空間，可作為藝文與城市的活動場域。

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