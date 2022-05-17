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開徵囤房稅 緩解房價飆漲 盧市長：實施囤房稅就是居住正義

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中市議會通過開徵囤房稅，今年7月實施。
台中市議會通過開徵囤房稅，今年7月實施。

台中市議會4月21日三讀通過「房屋稅徵收率自治條例」修正草案，今年7月起，持有台中市非自住住家用房屋將按差別稅率課徵房屋稅，4戶以下每戶2.4%，5戶以上每戶3.6%，明年5月稅單將反映修正後的稅額。市長盧秀燕說，「實施囤房稅就是居住正義」，持有較多房子的人，當然要比別人繳更多的稅。

台中市地方稅務局長沈政安指出，依財政部規定，民眾本人、配偶及未成年子女，符合自住要件之房屋，在全國3戶以內的住家房屋可適用自住的1.2%稅率，超過3戶即視為非自住，會跟其他出租供他人居住的房屋合併計算為「非自住住家用房屋」，依台中市議會剛通過的規定，4戶以下每戶都會課2.4%囤房稅率，5戶以上每戶課3.6%。

為降低租金轉嫁衝擊，沈局長表示，除自住、公益出租人的房屋採稅率1.2%，社會住宅仍減徵20%不受影響，包租代管的租賃住宅維持1.5%。建商新建3年內待銷售房屋按2%稅率課徵；如遇天災、事變、不可抗力因素，無法在期限內完銷的房屋，屆期前2個月內可申請延長1年。

市府預估，全市受影響屋主約8.7萬人、房屋10.6萬戶，市庫一年預計可增加3.8億元稅收；市長盧秀燕表示，將全數用於青年及弱勢族群的租屋補貼，落實居住正義。

沈局長指出，修法推動囤房稅，目的在於提高多屋族的持有成本，促進釋出非自住用房屋，增加房屋供給量。從台北市的經驗觀察，自實施囤房稅後房價漲幅趨緩，故從長期來看，開徵囤房稅有助緩解房價飆漲。

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