好宅連發 台中人歡喜入厝

台中市政府推動社會住宅，好宅連發！第一階段共興建5,508戶，已於去年達標，其中海線首座社宅「梧棲三民好宅」4月17日歡喜入厝；第二階段首案「烏日新榮和段好宅」4月6日動工興建；北屯首座社宅「北屯眷戀山光好宅」即將完工，即日起至5月27日招租。

台中市政府落實居住正義、推動社會住宅，目前實質興建數量已達5,778戶；而一、二階段總興辦量（包含規劃設計中）共有6,953戶、將近7,000戶的數量，能實際照顧年輕人及弱勢族群。

梧棲三民好宅4月17日舉辦入住典禮，以早期鄉里間交流的重要據點「廟埕」為主題，期盼能像廟埕文化一樣融入住民生活，成為鄰里交流中心，吸引居民參與，歡喜入厝。副市長陳子敬於典禮致詞表示，台中好宅是吸引最多年輕人居住的社會住宅，青壯年承租率六都第一，梧棲三民好宅當初規劃為全齡宅，招租對象除了青壯年，新婚及育幼者有加分，長者特別加分，結果青壯居民占83%。

台中市政府住宅處說明，梧棲三民好宅共300戶，一房型195戶、二房型96戶、三房型9戶，有專屬住民共享的多功能教室、兒童遊戲室、戶外休憩平台和觀海溫室等，另有社區日間照顧、高齡者社會服務設施、托嬰中心、社會服務站等，吸引專業團隊進駐，並開放鄰里使用。

烏日新榮和段好宅以「串門子」為主軸設計，考量鄰近停車需求，增挖一層地下室，一樓規劃店舖、幼兒園、共享農園、共享廚房、社會服務站、社區式日間照顧場所、身心障礙者社區日間作業設施與居住空間等公共服務空間，引進專業團體進駐，做為分享與研習所，2樓以上居住單元提供1房型139戶、2房型118戶、3房型13戶，共計270戶，預計2025年中完工。

住宅處說明，烏日新榮和段社宅位在青年移入人口高的高鐵特區，再配合針對青壯年、新婚及育幼者加分，以提高青年承租比率。好宅也有種子甄選計畫、住民輔導等措施，來厚植青年培力，減輕青年壓力。

另外，北屯區內第一座台中好宅「北屯眷戀山光好宅」，即日起至5月27日止開放受理請，詳細資訊請見二版報導。

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