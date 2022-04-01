臺中市政府掃除醉犯 車禍死傷大幅降低

台中市警局從去年12月至2月展開「掃除醉犯」取締酒駕勤務，專案期間查獲1,791件公共危險案件，專案期間的車禍傷亡人數為41件39人，比照去年同期，減少30件33人，大幅降低因酒駕車禍造成的死傷人數，顯見市警局防制酒駕成效。

台中市警局交通大隊統計，「掃除醉犯」防制酒後駕車專案勤務，從去年12月1日起至今年2月28日為止，為期3個月，總計投入警力43,870人次，專案期間一共取締酒後駕車1,791件、其中移送法辦有1,112人，涉及酒後駕車全般交通事故為41件、死傷39人，與去年同期比較減少30件、減少死傷33人。

另外，在228連假期間，規劃全國性取締酒後駕車專案勤務，針對易發生酒駕肇事地點、餐廳、KTV、夜店及易發生治安事件等地點，實施高強度取締酒駕勤務，也取締酒後駕車99件、其中移送法辦70人。

台中市交大另製作6千張「酒後代駕，安全回家」文宣卡片，提供9家代駕服務業者的聯絡方式，並載明最新酒駕罰則修正重點，消費者飲酒上路務必指定代駕，也可下載各式叫車手機軟體，勿冒險酒駕。 臺中新聞三月號

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