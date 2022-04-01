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打造酷城市 身障運9日台中登場

聯合新聞網 / 臺中新聞
全國身障運動會今年4月在台中盛大舉辦，羽球隊已開站集訓。
全國身障運動會今年4月在台中盛大舉辦，羽球隊已開站集訓。

111年全國身心障礙運動會（簡稱身障運）將於4月9至12日在台中市盛大登場，今年將舉辦競賽性活動及聯誼性活動競賽種類計16種，並邀請到台中帕運柔道選手李凱琳及桌球選手林姿妤出席3月4日舉辦的全國宣告記者會。李凱琳將參與4項田徑賽事，用實際行動支持身障運。

台中市運動局長李昱叡指出，台中市以打造「酷運動酷城市」為目標，帶動全民運動風氣，台中市首次承辦全國身心障礙運動會，地點跨足台中山、海、屯各行政區，舉辦包含11項競賽種類與5項特奧運動項目，歡迎全國的身障朋友，藉這次賽會分享「友愛台中，共好無限」的精神。

李局長分享，台中代表隊前年在全國身心障礙國民運動會成功締造92金、67銀、32銅的優異成績，期待今年選手拿出最好的表現，勇奪佳績。

全國身障運動會今年4月在台中盛大舉辦，羽球隊已開站集訓。
全國身障運動會今年4月在台中盛大舉辦，羽球隊已開站集訓。

運動局表示，台中是首座成立身心障礙體育總會的城市，每年辦理全市身心障礙國民運動大會、地板滾球、特奧滾球、聽障籃球及保齡球、地板冰壺等賽事，讓身障者有更多參與運動的機會。

運動局指出，賽會的防疫規劃將比照國內大型綜合賽事，朝不開放民眾入場觀賽等方向調整。

相關資訊請上111年年全國身心障礙運動會官網查詢。

臺中新聞三月號
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