臺中市政府平抑房價 囤房稅最快7月上路

為平抑房價，市府提出台中市房屋稅徵收率自治條例修正草案，已在市政會議通過，將送議會審議，調高多屋族的房屋稅，也就是俗稱的「囤房稅」；針對持有非自住房屋訂定差別稅率，3戶以下每戶將按2.4%稅率課徵；4戶以上每戶按3.6%稅率。草案將送市議會審議，最快今年7月上路。

盧市長強調，此次稅率調整目的為平抑房價，有高達92%民眾不受影響，未來實施該法案後，市庫一年預計增加約4億元稅收，增加的稅收將全數投入青年及弱勢租屋補貼，盼逐步落實居住正義。

盧市長說，台中市為全國第二大城市，高達281萬位市民有居住需求，長久以來政府推動「住者有其屋」，但部份房屋集中在少數人手裡，不符合居住正義。因此市府希望透過擴大自住用及非自住住家用房屋稅率的差距，使稅制更符合社會正義，也盼藉由課徵非自住住家房屋較高稅率，讓持有較多房屋的屋主釋出房屋，平抑房價。

台中市政府地方稅務局長沈政安說明，內政部資料顯示，台中市房價指數偏高，市府研擬囤房稅，落實居住正義。

如順利修法通過，台中將自今年7月開始實施，稅額會反映在明年5月的房屋稅單。

沈政安說，民眾擔憂會波及租屋客一事，為減少房東將稅金轉嫁給房客，草案明訂透過符合包租代管業者出租的租賃住宅，仍維持稅率1.5%。另外囤房稅的稅收將全數用於青年、弱勢租金補貼，全力維護市民居住權利。

沈局長指出，為研擬符合租稅公平正義與社會期待的囤房稅法案，草案對特殊性質的房屋訂定配套，供住家使用的公有房屋、包租代管的租賃住宅等房屋稅按原來的1.5%課徵。起造人新建3年內待銷售住家用房屋，稅率折衷訂為2%。 臺中新聞三月號

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