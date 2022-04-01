臺中市政府透過修法 2050淨零排放

台中市為照顧就讀市立高中以下學校且經濟困頓的弱勢學生，自民國98年起，即率各縣市之先，推動「弱勢學生例假日及寒暑假安心午餐券」補助政策。因應近期物價上漲，4月1日起，安心午餐券面額將率六都之先從50元

2022-04-01 12:49