臺中市政府透過修法 2050淨零排放
氣候變遷是全球已面臨的挑戰，台中市政府去年12月22日公告「台中市溫室氣體排放源自主管理辦法」修正草案，透過能源、工業、住商、運輸、環境、農業六大部門提出策略，未來30年將排碳最小化，透過修法，加強力道實現2050年「淨零碳排放」城市。
盧秀燕市長在2021年1月18日簽署「氣候緊急宣言」，承諾台中市2030年溫室氣體較基準量減量30%、並於同年9月公布「2021台中市自願檢視報告」，宣示將依聯合國的倡議，努力達成2050年淨零排放的永續願景目標，現正進行各部門淨零路徑的評估。
台中市政府2017年通過「台中市溫室氣體排放源自主管理辦法」，列管轄內排碳大戶，實質管理排放量，包括台電公司台中發電廠、中龍鋼鐵公司、台中港務分公司等都是自主管理辦法列管對象。為達到2050城市零碳排目標，規劃逐年減碳目標，因此啟動修正「台中市溫室氣體排放源自主管理辦法」，去年12月22日公告修正草案。
台中市政府環保局長陳宏益說明，市府去年啟動修訂「台中市溫室氣體排放源自主管理辦法」，修訂重點包括增訂自主減量目標、每年查核機制、未達減量目標的改善方案等。
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