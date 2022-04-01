臺中市潭子聚興園區招租 限在地未登記、7大類低污染工廠
台中市潭子聚興園區由市府與台糖合作開發，目前3家廠商請領建照中，屬台糖的18塊產業用地約6.6公頃，最快今年6月正式招租，加速園區營運期程。
台中市列管未登記工廠達9,000多家，經發局積極推動「特定工廠登記制度」下，截至今年2月底止，受理未登記工廠申請納管及臨時工廠登記申請特定工廠登記案件計9,150件，輔導率近100%。
潭子聚興產業園區歷經10年，最快今年6月辦理招租作業。聚興園區從2012年啟動，經歷可行性規劃、開發計畫、環境影響評估、農業用地變更等各項程序，市府積極與台糖公司洽談土地提供園區開發，2019年取得合作同意，同年12月開始施工。
經發局指出，園區目前完成90%以上地下維生管線埋設及排水設施，產業用地已可供指定建築使用，並完成12塊預售土地的產權移轉，廠商可同步建廠並串聯預埋管線到園區服務設施，已有3家廠商申請建照中。
經發局補充，廠商進駐聚興園區的條件，須是台中市在地屬未登記工廠的低汙染產業，類別為「機械設備製造業」、「電子零組件製造業」、「金屬製品製造業」、「基本金屬製造業」、「塑膠製品製造業」、「運輸工具製造業」、「汽車及其零件製造業」等7大類別或「其他產業類別屬低污染並經工業主管機關審查核准者」。
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