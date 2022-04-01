臺中市新冠肺炎防疫亮眼 首兩劑接種破8成 第3劑逾4成

台中市政府積極防疫，透過「多箭齊發」催打新冠疫苗，包括快打站、1922預約平台、合約院所，外展假日接種站、揪團、到宅接種、居服員陪同接種、長照機構內施打等，第一、二劑接種涵蓋率雙破8成，第三劑突破4成，交出亮眼防疫成績單。

台中市政府衛生局統計，至3月2 4日上午8時，台中市已完成613萬5,387人次新冠疫苗接種，第一、二劑接種涵蓋率分別為87.25%及81.79%，雙破8成；第三劑接種134萬6,628人，涵蓋率47.92%、突破4成，呼籲符合資格的市民踴躍接種，提升城市防疫力。

衛生局指出，台中市疫苗接種管道多元，除了第一箭可透過行政院1922平台預約外，更有多項創新作為分流接種，包括第二箭全國首創快打站服務，第三箭合約院所開診、第四箭為公園、車站等外展接種站，第五箭滿5 0人可「揪團」，第六箭長照7到8等級者到宅接種、第七箭居服員陪同，第八箭長照機構施打，還有長照服務車、復康巴士及敬老愛心卡可供長輩運用搭乘。

衛生局說明，配合中央政策，65歲以上老人或55歲以上原住民接種第1、2、3劑新冠疫苗均發給500元禮券。另外，盧市長3月23日表示，從3月28日到5月15日，設籍台中市的65歲以上長者及55歲以上原住民施打第一至三劑，除可獲得衛生福利部的500元禮券，台中市再加碼500元現金，另設籍台中市的75歲以上長者，無論施打一、二、三劑新冠疫苗，都能就近向區公所民政課申請安排醫護人員到府施打服務，盼提升施打意願。

衛生局說明，台中市新冠疫苗相關資訊，可由台中市政府衛生局網站進入相關COVID-19疫苗接種院所預約資訊，及接種站開設時段、限額數量等資訊。 臺中新聞3月號

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