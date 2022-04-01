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臺中市經濟看好 投資3年來破兆元

聯合新聞網 / 臺中新聞
友達光電董事長彭双浪(左二) 拜會市長盧秀燕， 宣布加碼投資台中逾千億元。
友達光電董事長彭双浪(左二) 拜會市長盧秀燕， 宣布加碼投資台中逾千億元。

台中利多不斷，企業著眼台中經濟發展與投資潛力佳，加上中美貿易戰帶動台商回流潮大規模投資，自市長盧秀燕上任以來，截至今年3月18日，台中市累計投資總額達1兆471億元，包含民間投資7,420億元、促參案投資約170億元；加上經濟部統計投資台灣三大方案約2,880億元，因此創造逾2萬多個就業機會。

在大宗投資，有三井Outlet Park台中港二期、LaLaport購物商城、巨大機械、車王電子等；新興離岸風電廠商如西門子歌美颯、天力離岸風電等企業先後投資台中。

友達光電今年2月宣布在中科后里園區擴建新世代廠房，睽違14年，加碼投資逾千億元，擴建8.5代線級新廠，預計2025年投產。科技部也宣布因應半導體大廠擴產需求，行政院已核定中科擴建計畫，預計2023年供廠商建廠。

經發局長張峯源說明，台中近3年平均每日湧入9億元投資、平均日增58個就業機會。全市就業人口增至139.5萬人，其中指標大廠包括美光、巨大機械、華邦電子、上銀科技、大立光及沃旭、永冠集團與世紀樺欣等都在台中投資。

另外，據行政院主計總處最新失業率調查結果顯示，台中市110年平均失業率3.9%，六都最低。

友達光電董事長彭双浪日前拜會盧市長，他指出，考量全球面板產業產生地域性及結構性改變，為鞏固高階IT面板地位，並對下一世代新顯示技術Micro LED(微發光二極體)展開佈局，選擇加碼台中投資，規劃在后里L8B廠旁建新廠。

彭双浪指出，市府在后里區加速推動各項建設，當地人口也逐步成長，相信在市府行政協助下，擴廠將更為順利。彭董事長也分享，友達當年在台中初蓋廠吸引便利商店進駐，光賣便當就是全台營收最高，公私協力為地方帶來豐沛商機。

盧秀燕指出，市府去年推動台中水湳再生水廠，每日供應1萬噸再生水，其中供應友達就9,400噸，她感謝各大廠看見台中，市府各局處盡全力協助企業，齊為落實「富市台中、新好生活」政策努力，讓市民生活更好。

臺中新聞3月號
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