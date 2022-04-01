台中安心午餐券 65元六都第一

台中市為照顧就讀市立高中以下學校且經濟困頓的弱勢學生，自民國98年起，即率各縣市之先，推動「弱勢學生例假日及寒暑假安心午餐券」補助政策。因應近期物價上漲，4月1日起，安心午餐券面額將率六都之先從50元進一步提高至65元，學子可就近在超商購足每餐的均衡營養。

「讓孩子吃得好、吃得飽！」盧市長日前出席樂業國小新建幼兒園動土典禮時表示，鑑於物價上漲，對弱勢清寒家庭造成壓力，宣布台中安心午餐券將加碼提高到65元，2萬多名學生可拿餐券到全市約1,300家5大超商、超市兌換餐食。

教育局每年原編列安心午餐券的預算約1億8,900萬元，面額增加到65元後，一年需再增加約5,700萬元預算，市長盧秀燕已指示教育局儘速辦理，今年4月1日起實施。

教育局指出，按目前每家超商回饋方案，6 5元面額的安心午餐券，實際兌換金額可達74至75元，依各大超商販售餐食內容，可買到主食類(如飯、麵、麵包、粥等)及鮮奶、豆漿、燕麥奶、100%果汁、優酪乳等低糖或無糖飲品，將有2萬1,651名學生受惠。教育局將持續追蹤各大超商所販售的餐食價格，適時檢討、因應。

教育局長楊振昇指出，市府重視弱勢學生，是午餐照顧政策最完整的直轄市，台中率先將例假日也納入，同時在學期中補助學生午餐費，午餐費補助每年編列約2億6,000萬元預算，讓學生吃得營養又健康。

楊振昇表示，此次安心午餐券聯合招標，結合超商、超市等通路業者，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及楓康超市，只要貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可讓弱勢學生兌換餐食，超商也提供更豐富多元的套餐組合。

教育局說明，安心午餐券針對就讀台中市立學校，且符合低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經認定有需求者發放，學生可持該券至指定店家領取餐食，全力照顧弱勢學生。

除了教育局的安心午餐券外，社會局於各大超商門市亦設有「愛心守護站」，提供臨時有急需卻未及申請「安心午餐券」的孩子，到超商門市兌換熱食及餐飲，並適時給予服務，不僅讓孩子免於飢餓，也透過超商啟動後續關懷機制，適時引進社政系統支援，協助弱勢學生。 臺中新聞3月號

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