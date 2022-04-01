班班有冷氣 台中超前部署

中小學校冷氣費補助，讓學生度過酷暑，也減輕家長支出，呼籲大家節約能源，酌量使用。

台中市政府教育局指出，市府推動「清涼安心學習計畫」，提供孩子良好舒適學習環境為目標，有效率補助學校電力改善及冷氣裝設經費，落實全市各校「班班有冷氣」政策，協助學校購置冷氣設備，為孩子打造更優質的「中市五星級學習環境」；此案編列36億4,166萬元預算，目前已完成2萬748台冷氣裝設。

台中市政府教育局表示，全市「班班有冷氣計畫」總計核定319所高中以下學校，其中耐震補強及新建校舍學校12校已完成8校（計1 6 7台），截至111年3月已有315所學校完成安裝，另剩下4所學校新建校舍工程（計122台）冷氣預計於5月竣工後完成裝設。

為確保用電安全無虞，本市學校正進行教育訓練及各校壓力測試作業，本市各區學校可視天氣情況，開放使用冷氣，讓學生能在安全及舒適的環境下學習，111年度公立國中小學校電費全額補助，未來視使用狀況再行調整。 臺中新聞3月號

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