推廣閱讀 名人書房開箱

推廣閱讀，台中市立圖書館推出「家家有個小書房」主題活動，邀請名人「開箱」家中書房景緻。市長盧秀燕分享自己的書房是放鬆寧靜的思考空間，作家劉克襄有一間「我的野性書房」，詩人李長青取名「書房碎念」，各有特色。

台中市立圖書館「家家有個小書房」目前有16位各界名人分享自己的書房。在市長盧秀燕心中，書房非常重要，是放鬆、寧靜思考的空間，也是激發施政創意的平台，她期許台灣首座美術館、圖書館共構的「台中綠美圖」2022年完工後，成為市民朋友的大書房。 市長盧秀燕在結束整天工作後，找時間閱讀書籍沉澱心靈，也常在書中「靈光一閃」找到推動市政發展的好點子。

盧市長習慣結束整天的工作後，在晚上閱讀不同主題的書，不但加強各種知識，也能沉澱心靈，也常在書中「靈光一閃」找到推動市政發展的好點子，她相信閱讀可提升思考與判斷力，透過閱讀文字，讓腦袋和心靈沉澱下來，再來思考問題，就容易領悟與找到處理的方式。

知名旅遊作家劉克襄「野性書房」呈現他隨興、熱愛自由的浪漫。他習慣買書，書架已無空間，已堆出好幾棟「101書樓」，喜愛野外旅行又會帶回枯枝、礦石、動物骨骸，自嘲「書房雜亂如博物學家的工作室」，但他說，書架若過於雜亂，閱讀和寫作都會受影響，也會找不到書，現在會整理一個寬敞空間轉換轉心情，繪畫也生氣勃勃。 詩人李長青的書房藏書過滿，他分享「買書千萬要節制，需要買再買，向圖書館借書是好選擇。」

詩人李長青「書房碎念」把每一本心愛的書都當作寶物收藏，更透露自己晴耕雨讀的小秘密，喜歡在有冷氣的空間寫作，覺得人處在低溫環境時靈感較豐富，也分享「買書千萬要節制，需要買再買，向圖書館借書是好選擇。」

最新一位開箱書房的作家是從馬來西亞來到台灣的新住民作家梁金群，她比喻自己有一間「漂浮書房」。她分享自己嗜書如命，從家鄉離開時，行李中沒有書，因為知道「不需要」帶書，台灣有世界最大的「中文書市場」。

梁金群生長在北馬雨林邊陲的貧窮農村，是家中第10個小孩，父親是文盲，從事割橡膠工作，中年時期在時代潮流下涉入政治場域，家裡開始有讀書會的組織運作，父親布置了一個嶄新的閱讀空間，開啟閱讀美妙的經驗，也確認自己的志向在遠方，要遷徙、書寫、離散是命定的功課。

台中市立圖書館長張曉玲說，名人書房分享他們長期閱讀的習慣，怎麼造就一個人生命的厚度與深度，才推出「家家有個小書房」。 《臺中新聞》11月號

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