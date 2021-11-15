台中推動區域合作 致力永續發展

台中市推動區域治理，9月23日首辦「共創新時代、擘劃中台灣」2021區域治理線上論壇，邀中部7縣市地方首長及多位專家學者探討區域共同議題。

中台灣7縣市首長，包括台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，皆親自出席與會。

相關議題領域的專家學者也共襄盛舉，包括氣象專家彭啟明教授、中山醫大校長黃建寧、中興大學國際長張嘉玲、台北醫大教授李崇僖、逢甲大學教授林良泰、暨南大學校長武東星等專家學者皆與會交流。

論壇討論六大議題包括「空汙環保」「衛生醫療」「經濟行銷」防疫照護」「交通建設」「觀光旅遊」，7位縣市長出席發表合作宣言，市長盧秀燕舉防疫為例，中部若有疫情即互相通報，甚至分享醫療資源，提供檢疫所容納須隔離檢疫民眾。

盧市長表示，2年前中台灣區域治理平台從4縣市增加到7縣市，成效良好，一個縣市好是不夠的，要7縣市共好，才能為民眾創造最大幸福；這是中台灣最重要的區域論壇，邀集產官學界對話，從了解趨勢到制定策略，攜手擘劃中台灣願景。

此外，9月27日，市長盧秀燕發表「2021台中市自願檢視報告」，做好城市永續管理，打造台中邁向宜居城市之路。

聯合國2015年訂定17項永續發展目標，內容涵蓋環境、社會及經濟三大面向。

盧市長表示，每個目標都是永續城市不可或缺的，市府訂定103項指標及106項計畫，今年9月27日推出第1版台中市自願檢視報告。

台中市政府今年1月簽署氣候緊急宣言，提出「永續168目標策略」，設定六項亮點政策目標，致力打造台中成為無煤城市的決心。接下來發表台中市永續發展的「自願檢視報告」（Voluntary Local Review, VLR），呈現台中永續發展現況、成果、目標及未來願景。

「人照顧好了，才能拚經濟！」盧市長呼應聯合國「不遺漏任何人」措施，上任後推動公幼公托倍增，為年輕家庭提供後盾，恢復65歲以上長者健保津貼、社會住宅等等政策，減輕老、中、青負擔，設定2030年內增130班公幼、60家公托，健全托育環境，希望讓台中的孩子快樂成長，家長也安心，老幼無憂。

疫情衝擊全球的永續發展，台中市提出防疫專章，以超前部署、跨域合作為防疫基本方針，透過「疫情監測，即時應變」、「社區防疫，醫療整備」、「挹注資源、多元紓困」、「運用科技、生活無礙」、「關懷服務、齊力抗疫」、「交通運輸、全面防疫」等防疫6大方針，減低衝擊，透過各項紓困方案協助市民度過疫情危機。 《臺中新聞》11月號

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