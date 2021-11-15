搶振興券商機 台中購物節加碼3億現金抽

2021年第三屆台中購物節10月10日起熱鬧登場！為了搭配中央振興券發放，今年台中購物節推出超過3億元現金獎項、超過6萬個紅包，加上1戶千萬好宅。市長盧秀燕表示，今年碰到中央發放振興五倍券，加乘效果更大，歡迎民眾下載「台中購物節APP」，消費登錄抽大獎！

經發局說明，今年台中購物節優惠店家結合了實體店家與線上及電視、電商購物平台，提供多元性的消費方式。民眾於12月9日以前，在台中市內店家消費並下載「台中購物節APP」登錄發票，消費金額每累計滿500元即獲1個抽獎序號，若於購物節合作優惠店家，消費登錄發票金額以3倍計算。

此次購物節獎項除了「天天抽5000元」(每天1000組)、「週週抽10萬」(每週10組)、「月月抽百萬現金」(每月2組)，更提供壓軸大獎「千萬好宅」1戶，加碼獎金超過3億元。

今年購物節更增加「市民專屬抽」與「地區限定抽」獎項。「市民專屬抽」額外為台中市民提供週週抽2組10萬元現金，月月抽1組百萬元現金，歡迎全國民眾到台中消費，台中市民更要拿振興券換現金 !

「地區限定抽」則從1000組「天天抽5000元」中，專門規劃100組給在大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等10區消費的民眾，刺激當地買氣。

據經發局統計， 截至1 1 月1 0 日止，發票登錄金額已達112億元，APP下載量也破95萬次，金額比去年大幅成長，顯示今年民眾參預購物節較踴躍，預期為台中市消費帶來助益。 《臺中新聞》11月號

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