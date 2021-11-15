台中市公共工程 勇奪國家卓越建設獎17項大獎

2021國家卓越建設獎9月23日舉行頒獎典禮，台中市公共工程再獲肯定，一舉橫掃17個獎項，包含建設局、交通局、水利局、地政局、教育局、文化局、都發局、住宅處等摘下2項卓越獎、7項金質獎、6項優質獎，以及2項特別獎。

台中市政府獲2項卓越獎，包括都發局綠空鐵道軸線計畫（南段）第一期工程，以舊鐵道立體駁坎打造為友善景觀步道奪最佳環境文化類卓越獎；住宅處大里區光正段二期社會住宅以三合院「埕」的概念，利用錯層陽台搭配垂直牆版及斜面串聯成綠帶，獲最佳社會住宅類卓越獎。 住宅處大里區光正段二期社會住宅以三合院「埕」的概念，利用錯層陽台搭配垂直牆版及斜面串聯成綠帶，獲最佳社會住宅類卓越獎。

獲最佳規劃設計類金質獎的有：

交通局沙鹿區沙田路立體停車場工程，將延伸綠意至屋頂花園；建設局大里國民運動中心興建工程，打造社區運動空間；教育局清水國小透過金屬版斜屋頂與老校舍呼應，以及西苑高中校園工程保有舊校舍軸線增外部空間。

建設局南區長春國民運動中心興建工程，活化整體景觀，獲最佳施工品質類金質獎。文化局帝國製糖廠台中營業所修復暨再利用工程，結合湧泉公園生態成為民眾休閒去處；台中纖維工藝博物館整修工程，打造500公尺纖維綠帶，雙雙奪下最佳環境文化類金質獎。

獲最佳規劃設計類優質獎的有：

交通局豐原轉運中心新建工程、南屯區正心立體停車場新建工程、建設局市立仁愛之家興建多功能大樓工程、地政局第13期市地重劃區內滯洪池工程，及烏日前竹地區區段徵收工程；水利局大里區大峰路防災公園獲最佳文化類優質獎。

交通局中區興中立體停車場新建工程，以垂直綠地公園化，奪最佳規劃設計類特別獎；住宅處太平區育賢段二期社會住宅，採用多孔隙建築概念，拿下社會住宅類特別獎。 《臺中新聞》11月號

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