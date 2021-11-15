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柔道男神反毒 楊勇緯帥氣代言

聯合新聞網 / 臺中新聞
柔道男神楊勇緯東京奧運場上獲銀牌，台中市政府警察局與柔道男神合作「霹靂台中伯仔×楊勇緯 反毒抽獎活動」，拍攝系列宣傳照片。
柔道男神楊勇緯東京奧運場上獲銀牌，台中市政府警察局與柔道男神合作「霹靂台中伯仔×楊勇緯 反毒抽獎活動」，拍攝系列宣傳照片。

台灣柔道男神楊勇緯東京奧運場上勇奪牌，台中市警察局與柔道男神合作「霹靂台中伯仔×楊勇緯 反毒活動」，並與霹靂泰迪熊留下最萌反毒宣傳照，發布於台中市警察局臉書粉絲團「TCPB局長室」。

台中市警局指出，楊勇緯以公益性質拍攝反毒打詐平面宣傳照，8月拍攝期間，團隊全程落實防疫，楊勇緯在楊媽媽陪同下到場拍攝。

TCPB局長室小編透露，楊勇緯是位陽光大男孩，相當認同反毒宣導，第一次穿上霹靂制服難掩興奮，楊媽媽在旁也誇「好帥、好帥」，透過引導，楊勇緯放輕鬆與伯仔玩開了，才會有伯仔塞進男神柔道服胸口的淘氣作品。

台中市警察局根據全國藥物濫用調查發現，K他命已取代搖頭丸，成為最常被使用的毒品，事實上，濫用K他命恐罹患慢性間質性膀胱炎，導致嚴重頻尿、小便疼痛、膀胱纖維化等症狀，最後切除膀胱，包尿布、掛尿袋度過餘生，大量吸食K他命嚴重恐致命。

台中市警察局局長蔡蒼柏呼籲，民眾務必建立「犯罪預防由我作起」（I Prevent Crime）觀念，學會拒絕毒品預防六招，保障自身健康及安全：

一、絕對不好奇試用毒品。二、保持正當生活作息。三、建立正確情緒紓解方法。四、不靠藥物提神減肥。五、遠離是非場所。六、不接受陌生人香菸或飲料。

若發現家人、朋友有下列身體及行為異常跡象，就要深入關懷、儘早發現才能及早輔導：

一、 黑眼圈。二、常昏睡、很難叫醒。三、未感冒但經常流鼻水、吸鼻水。四、精神恍惚。五、體重異常減輕。六、金錢花費異常。七、常跑廁所。

《臺中新聞》11月號
《臺中新聞》11月號

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