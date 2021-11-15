快訊

無端捲入手遊紛爭 韓國瑜兒子韓天：希望原諒能換來真心反省

白挨針？想出國恐再混打2劑疫苗 高端回應了

激勵台中運動員 國際賽獎金加碼

聯合新聞網 / 臺中新聞
台中市長盧秀燕針對台中運動選手加碼奧運、帕運激勵金，以東京奧運柔道銀牌的楊勇緯、柔道第七名的林真豪為例，分別可獲200萬元及20萬元，獎金數倍增。
台中市長盧秀燕針對台中運動選手加碼奧運、帕運激勵金，以東京奧運柔道銀牌的楊勇緯、柔道第七名的林真豪為例，分別可獲200萬元及20萬元，獎金數倍增。

台中市運動健兒今年在東京奧運奪牌創佳績，市長盧秀燕9月正式宣布，針對台中運動選手加碼奧運、帕運激勵金，幅度「六都最多」，奧運金牌15萬變300萬元、銀牌9萬變200萬元、銅牌6萬變100萬元，例如拿下銀牌的柔道好手楊勇緯，除了可領國光獎金700萬元，台中市還額外頒發銀牌獎金200萬元。

盧市長說，每個家庭培育運動選手都不容易，要參加4年一次的奧運，更是無上光榮，選手的精彩表現，都是平時不為人知紮實的努力，在最高運動殿堂表現精彩，激勵國人，讓運動的價值被彰顯。

她表示，在重新檢視台中市運動激勵金額度後，決議「再加碼」，不只是倍增，更是「數倍增」，只要參與奧運及帕運的台中好手，都確保有參賽獎金，藉此激勵優秀選手，為台中爭光。

除了一次性體育獎金外，市府已於2019年增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，從2019年全國運動會、全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領培訓獎助金，以金牌為例，每月可獲1.2萬元培訓獎助金，自行運用。

奧運激勵金大手筆加碼，以今年東京奧運拿下奧運柔道銀牌的楊勇緯、柔道獲得第七名的林真豪為例，分別可獲200萬元及20萬元，最大漲幅達20倍。

市府指出，原本來獲得金牌，獎金從15萬元一口氣提升至300萬元，銀牌有200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元、第七名20萬元、第八名10萬元，八名以外的參賽選手可領取5萬元激勵金。

帕運激勵金部分，金牌100萬元、銀牌60萬元，銅牌40萬元，第四名30萬元、第五名20萬元、第六名10萬元；未獲得前六名的參賽選手，可領取5萬元激勵金。

運動局長李昱叡指出，奧運是競技運動的最高殿堂，集結了世界的運動菁英，奧運參賽意味著選手達到了頂尖運動選手的門檻，市府推動運動獎勵措施革新已見成效，2019、2021年度全國運動會台中皆名列全國第三、2020年全國身心障礙運動會台中全國第二、全民運動會台中市連續三屆全國第一，2021年全國中等學校運動會台中市更奪下全國總冠軍。

《臺中新聞》11月號
《臺中新聞》11月號

更多新聞請見《臺中新聞

臺中市政府新聞局廣告

相關新聞

台中大里國民暨兒童運動中心 啟用

台中市大里國民暨兒童運動中心10月2日正式營運，規劃大人、小孩的運動空間，有溫水游泳池、綜合球場、韻律教室、重訓區、飛輪教室，還有超夯的TRX教室、壁球室等，開放後預約爆滿，受在地鄉親歡迎。 台中市

激勵台中運動員 國際賽獎金加碼

台中市運動健兒今年在東京奧運奪牌創佳績，市長盧秀燕9月正式宣布，針對台中運動選手加碼奧運、帕運激勵金，幅度「六都最多」，奧運金牌15萬變300萬元、銀牌9萬變200萬元、銅牌6萬變100萬元，例如拿下

柔道男神反毒 楊勇緯帥氣代言

台灣柔道男神楊勇緯東京奧運場上勇奪牌，台中市警察局與柔道男神合作「霹靂台中伯仔×楊勇緯 反毒活動」，並與霹靂泰迪熊留下最萌反毒宣傳照，發布於台中市警察局臉書粉絲團「TCPB局長室」。 台中市警局指出

台中市公共工程 勇奪國家卓越建設獎17項大獎

2021國家卓越建設獎9月23日舉行頒獎典禮，台中市公共工程再獲肯定，一舉橫掃17個獎項，包含建設局、交通局、水利局、地政局、教育局、文化局、都發局、住宅處等摘下2項卓越獎、7項金質獎、6項優質獎，以

搶振興券商機 台中購物節加碼3億現金抽

2021年第三屆台中購物節10月10日起熱鬧登場！為了搭配中央振興券發放，今年台中購物節推出超過3億元現金獎項、超過6萬個紅包，加上1戶千萬好宅。市長盧秀燕表示，今年碰到中央發放振興五倍券，加乘效果更

台中推動區域合作 致力永續發展

台中市推動區域治理，9月23日首辦「共創新時代、擘劃中台灣」2021區域治理線上論壇，邀中部7縣市地方首長及多位專家學者探討區域共同議題。 中台灣7縣市首長，包括台中市長盧秀燕、南投縣長林明溱、彰化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。