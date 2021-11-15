激勵台中運動員 國際賽獎金加碼

台中市運動健兒今年在東京奧運奪牌創佳績，市長盧秀燕9月正式宣布，針對台中運動選手加碼奧運、帕運激勵金，幅度「六都最多」，奧運金牌15萬變300萬元、銀牌9萬變200萬元、銅牌6萬變100萬元，例如拿下銀牌的柔道好手楊勇緯，除了可領國光獎金700萬元，台中市還額外頒發銀牌獎金200萬元。

盧市長說，每個家庭培育運動選手都不容易，要參加4年一次的奧運，更是無上光榮，選手的精彩表現，都是平時不為人知紮實的努力，在最高運動殿堂表現精彩，激勵國人，讓運動的價值被彰顯。

她表示，在重新檢視台中市運動激勵金額度後，決議「再加碼」，不只是倍增，更是「數倍增」，只要參與奧運及帕運的台中好手，都確保有參賽獎金，藉此激勵優秀選手，為台中爭光。

除了一次性體育獎金外，市府已於2019年增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，從2019年全國運動會、全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領培訓獎助金，以金牌為例，每月可獲1.2萬元培訓獎助金，自行運用。

奧運激勵金大手筆加碼，以今年東京奧運拿下奧運柔道銀牌的楊勇緯、柔道獲得第七名的林真豪為例，分別可獲200萬元及20萬元，最大漲幅達20倍。

市府指出，原本來獲得金牌，獎金從15萬元一口氣提升至300萬元，銀牌有200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元、第七名20萬元、第八名10萬元，八名以外的參賽選手可領取5萬元激勵金。

帕運激勵金部分，金牌100萬元、銀牌60萬元，銅牌40萬元，第四名30萬元、第五名20萬元、第六名10萬元；未獲得前六名的參賽選手，可領取5萬元激勵金。

運動局長李昱叡指出，奧運是競技運動的最高殿堂，集結了世界的運動菁英，奧運參賽意味著選手達到了頂尖運動選手的門檻，市府推動運動獎勵措施革新已見成效，2019、2021年度全國運動會台中皆名列全國第三、2020年全國身心障礙運動會台中全國第二、全民運動會台中市連續三屆全國第一，2021年全國中等學校運動會台中市更奪下全國總冠軍。 《臺中新聞》11月號

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