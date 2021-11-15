台中大里國民暨兒童運動中心 啟用

台中市大里國民暨兒童運動中心10月2日正式營運，規劃大人、小孩的運動空間，有溫水游泳池、綜合球場、韻律教室、重訓區、飛輪教室，還有超夯的TRX教室、壁球室等，開放後預約爆滿，受在地鄉親歡迎。

台中市政府運動局長李昱叡說，大里國民暨兒童運動中心座落大里運動公園內，室內戶外運動一應俱全，不但可發展地方特色運動、支援地區賽事，配合公園內田徑場、網球場、籃球場以及纖維工藝博物館，可結合多樣化設施，動靜皆宜。 大里國民暨兒童運動中心內設置幼兒體適能工作室及兒童遊戲區，並為兒童規劃多種運動課程，讓兒童學習體育技能，發展對運動的興趣。

台中市推動全民運動，打造國民運動中心，除目前已有的朝馬、南屯、北區、長春與大里中心，還有台中港區運動公園。台中市更推動獨特的兒童運動中心在國運中心內融入兒童場地與設施，未來在烏日的全民運動館內，也規劃設置兒童專屬運動場館。 大里國民暨兒童運動中心啟用，為兒童打造遊戲中體適能的園地。

大里國民暨兒童運動中心為7層樓挑高建築，總經費4億3,031萬元，是台中市第五處國運中心。全區占地達1.78公頃，除健身房、游泳池、綜合球場等設施，還有25公尺標準水道溫水游泳池，以及目前台中國運中心唯一的室內排球場、室內跑道。

館內有最夯的TRX及空中瑜伽教室，引進歐美最流行的TRX懸吊式阻抗訓練（Total Body Resistance Exercise），屬於全身性肌力訓練，適用於各種體能程度的使用者，利用自己的體重作為阻力，調整傾斜角度或姿勢來控制運動強度，結合多種屈伸動作達到全方位訓練，現場有專業老師指導，進行此訓練可增加全身肌群的平衡、協調及穩定，對於強化肌力、核心肌群、燃燒脂肪、雕塑曲線有極佳的效果。

該中心規劃兒童游泳池、兒童遊戲室，由專業幼兒體能教練團隊推廣幼兒體適能，讓孩子在遊戲中學習、成長；館內另設置專為兒童設計的器材，提供安全的遊戲環境，鍛鍊兒童反應神經與體能。 大里國民暨兒童運動中心內設置幼兒體適能工作室及兒童遊戲區，並為兒童規劃多種運動課程，讓兒童學習體育技能，發展對運動的興趣。

下一座國民暨兒童運動中心位於潭子，預計11月27日開幕，打造綠建築場館，有室內幼兒泳池與兒童遊戲室等專屬空間，北屯、太平、豐原、清水中心也都在規劃中。 《臺中新聞》11月號

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