藝文活動陸續恢復 下半年300場演出

國內疫情警戒降二級，台中市政府在確保防疫安全下以「穩健式解封、漸進式鬆綁」，上半年暫緩的藝文活動，下半年陸續恢復，台中市政府文化局8月起至年底有超過300場演出，包含兒童藝術節、逍遙音樂町、台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華系列活動、街頭藝人演出、年度盛會「台中爵士音樂節」等，復甦藝文展演，邀市民共襄盛舉。

台中市文化局強調，各展覽空間依實際面積計算容留人數，民眾免預約即可入館參觀，也開放兒童展廳；市立圖書館恢復原本開放時段，恢復舉辦講座、教育推廣活動。室內展演觀眾席採梅花座，與舞台維持適當距離，提供演出人員新冠肺炎快篩，防疫不鬆懈！

「2021台中兒童藝術節：幸福童話城活動」8月至10月邀請12組在地優質演藝團隊，在山、海、屯、城區現場演出，這次首次因應疫情，推出8場「線上」兒童劇。8月8日由「台中木偶劇團」打頭陣，在大墩文化中心帶來首場演出，觀賞演出的親子開心地說：「因為疫情已經很久沒有進入表演廳，看到預約消息就馬上登記！」

今年台中兒童藝術節還有小青蛙劇團、頑石劇團、台中聲五洲掌中劇團、大開劇團、台中室內合唱團、極至體能舞蹈團峰園掌中劇團、五洲園今日掌中劇團、創造焦點等劇團參與。

2021台中市逍遙音樂町也從8月起至10月，由各區公所在地方公共空間舉行，發掘在地表演藝術能量，邀請台中市演藝團隊、街頭藝人、社區、學校社團，讓大家登上睽違已久的舞台。各景點人潮復甦，文化局說，9月將提供「街頭藝人」200場演出機會，鼓勵街頭藝人申請多元電子支付，讓民眾兼顧防疫「打賞」振興。

受到廣大民眾期待的台中媽祖國際觀光文化節－百年宮廟風華系列活動則於9月下旬恢復辦理，以防疫為優先，邀請多元優質的表演團隊帶來精采演出！

「台中爵士音樂節」預計10月中下旬登場，仍以防疫優先，採「多點、分散」規劃28場演出，將安排市民廣場、草悟道周邊適合的空間場域，舉辦「小型、多場次」表演，打造讓樂迷安心參與的藝術饗宴。 市民進入藝文場館防疫不鬆懈，雙手消毒、實聯制，採梅花座。

另外，台中市立圖書館恢復原本開放時間，大部分館舍營運至晚上9點，方便下班後借書，舒緩週末人潮，各分館依實際面積計算容留人數，館內不超過100人為原則，宣導讀者「快速借閱，一次借足」。 臺中新聞九月號

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