台中購物節即將登場 搭配中央振興券利多
搭捷運血拼去！2021第三屆台中購物節搭配中央振興券發放時程強勢登場，看好振興券所帶來的商機，台中捷運開通加持，串聯各大商圈，2個月的活動精采可期。
台中市長盧秀燕表示，疫情緩和後，振興台中經濟是當務之急，中央推出千億元振興券，台中購物節要吸引全國民眾，來台中使用振興券，消費有機會抽中大獎。
今年是台中軌道元年，市民引頸期盼中捷第一條通車的綠線通車，沿線18站串連了文心秀泰影城、COSTCO台中店、IKEA台中店、公益路商圈，以及知名百貨商圈，還能轉乘台灣大道公車至台中火車站、東海商圈、梧棲三井Outlet等地，中捷加公車形成十字軸線，交通轉乘便利。而高鐵台中站有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，外地旅客可藉軌道轉乘，進入台中市區觀光、旅遊、購物，更加無障礙。
經發局分析，今年購物節有多項利多，搭上捷運綠線通車，加上行政院發放振興五倍券，市府更規劃後疫情振興措施、系列行銷活動，今年消費登錄金額有望再創佳績。
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