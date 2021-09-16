台中星級餐飲耀世界 美食之都閃亮新食力

台中今年中秋星光燦爛！眾所矚目的《台北台中米其林指南2021》於8月25日公布，台中共有5間餐廳摘星、31間餐廳獲餐盤推薦，加上8月11日公布的必比登推介名單，今年總計69間餐廳入選米其林指南，較去年新增16家入榜。

此外，即將登場的「台中購物節」將搭配五倍券推出利多計畫，旅遊首選！今年台中摘星餐廳包括蟬聯二屆米其林二星的「JL Studio」，蟬連二屆米其林一星的「鹽之華」、「俺達の肉屋」、「Forchetta」，及由「餐盤」躍升為米其林一星的「澀Sur」。

其中「澀Sur」不僅是今年新摘星的餐廳，其主廚林佾華更榮獲今年米其林年度主廚大獎，餐廳菜餚是他對童年四季台灣味的創意詮釋。「澀Sur」此次獲得雙重殊榮，讓本土在地珍饈美饌於國際美食版圖占有一席之地。

台中擁有蓬勃、多元的餐飲環境， 從米其林「餐盤推薦」及「Bib Gourmand必比登推介」更可見一斑。

「餐盤推薦」象徵「供應美味菜餚的餐廳」，今年共計31家入榜，榜上餐廳餐飲種類選擇多元；「必比登」象徵「物超所值的美味佳餚」，消費者用新台幣1,000元以內即能享受3道美食，今年共計33家上榜，其中13家餐廳首度入榜，20家餐廳第二年蟬聯推介榜單，種類多元，若想要透過舌尖認識台中，必比登無疑是絕佳的平價指南。 兩度獲登必比登的「台客燒肉粥」，是道地的台灣口味。

《台北台中米其林指南2021》名單公布，市長盧秀燕恭喜所有入選店家，並表示台中各地美食都很好吃，市府率先開始推動美食經濟，歡迎全台民眾來台中品嘗美食。盧市長指出，台中市是美食之都、「星星」城市，米其林不僅讓台中被看見、促進美食經濟，也讓很棒的餐飲和主廚在世界發光發熱，更能吸引各地民眾來台中吃美食、觀光旅行，帶動經濟發展，謝謝摘星餐廳對台中的貢獻。

鹽之華主廚黎瑜君強調，她覺得台中很棒，容易到來，食材取得上有優勢，人文、建築都很美好，如果要在台灣開餐廳，她的首選就是台中。

黎主廚認為，去年插旗台中，這證明了台中美食不輸國際城市，台灣到處都有很棒的餐廳，此次餐飲業受疫情影響，但只要安全防疫，仍盼大家支持台灣餐飲發展。

來自新加坡的JL Studio主廚林恬耀，以新鮮在地食材重新演繹南洋料理的精神，將家鄉的文化貫注於台灣食材中，形塑出「現代新加坡料理」，展現出文化交流與融合的味覺層次。

林恬耀指出，他特別喜歡台中氣候宜人、物產豐饒，當季當令新鮮蔬果與常見食材成為他源源不絕的創意靈感，因此如果JL Studio離開台中，勢必不會是今日的JL Studio。

觀旅局表示，台中向來是多元飲食市場的百家爭鳴之地，來自各地的主廚貢獻所學與手藝，店家盡力提升餐飲環境與待客之道，因為餐飲團隊的努力與付出，經濟實惠小吃、多元特色餐廳、無菜單料理等帶著台中走向國際，未來也將國際旅客帶進台中。 臺中新聞九月號

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