快訊

直播／傳新北幼兒園負責人也確診 指揮中心下午2時說明

這隻雞不普通！古坑村民撿到外觀奇特小雞 一聽真實身分驚呆

台中台灣大道燙平、拓寬美堤街

聯合新聞網 / 臺中新聞
高美濕地每年吸引近200萬名遊客到訪，建設局優化美堤街，將全長224公尺道路從6.5公尺拓寬至9.5公尺，人行道也退縮。
高美濕地每年吸引近200萬名遊客到訪，建設局優化美堤街，將全長224公尺道路從6.5公尺拓寬至9.5公尺，人行道也退縮。

國內疫情三級警戒將近2個月，台中市政府拚建設不鬆懈！台灣大道車流量大，南、北兩側機慢車道路面、路基損壞，建設局啟動燙平計畫完成10.6公里。高美濕地每年吸引200萬名遊客，市府拓寬美堤街，路寬增加3公尺、退縮人行道，讓遊客更便利。

台中市政府建設局長陳大田表示，台灣大道機慢車道使用頻繁，去年陸續盤點浮根黑板樹，今年啟動黎明路至五權路南北側燙平作業，共分5波進行，第5波燙平已於9月11日完成；台灣大道五權路至中華路及中華路至建國路，配合管線汰換工程，預計12月底完成。

陳大田說，市府在燙平施工路段，協調瓦斯業者汰換老舊瓦斯管，避免重複挖掘；部分區域需埋設自來水管，市府也協調台水公司，預先在台灣大道埋設管線到巷內十字路，後續再埋管供水。

台灣大道機慢車道今年啟動燙平計畫，預計年底前完成兩側路面共10.6公里，圖為河南路至朝富路間道路施工後的狀況。
台灣大道機慢車道今年啟動燙平計畫，預計年底前完成兩側路面共10.6公里，圖為河南路至朝富路間道路施工後的狀況。

被國際網站譽為「一生必遊一次」的高美濕地，是中部知名生態保育景點，每年吸引200萬名遊客。美堤街緊鄰濕地，是往來賞景重要的路口，但既有道路路型條件不佳，成為瓶頸路段。

建設局在疫情期間拓寬施工，過去，高美濕地遊客服務中心北側廣場前路段最壅塞，為提升遊客中心服務品質，建設局拓寬路段重新整理交通動線，解決大客車轉彎空間不足等困難的問題，並減少會車時對後方車輛的影響。

美堤街拓寬工程也包括退縮人行道、重鋪柏油路面、規劃新設公車亭等，改善原東西向道路寬度狹窄、南北向道路會車不易問題，未來遊客更好行，同時闢建公68、69共2座停車場，大幅紓解假日交通問題。

臺中新聞九月號
臺中新聞九月號

更多新聞請見《臺中新聞

臺中市政府新聞局廣告

相關新聞

顧經濟 台中推振興經濟大補帖

新冠疫情衝擊產業與民生，台中市政府推出振興經濟大補帖，為減輕民眾與產業壓力，主動協助稅捐減免、緩徵，總金額高達6.9億元。台中市長盧秀燕說，市府祭出5大藥方、53項振興措施，攜手與市民共度疫情難關。

中捷運量回升 迎學生通勤潮

台中捷運4 月2 5 日通車不到1 個月，就受新冠肺炎疫情影響運量，7月27日起全國降二級警戒，降級後的週五，日運量首度破萬人次，8月27日單日運量更達1萬6,735人次，台中捷運公司觀察，週間日運量

台中台灣大道燙平、拓寬美堤街

國內疫情三級警戒將近2個月，台中市政府拚建設不鬆懈！台灣大道車流量大，南、北兩側機慢車道路面、路基損壞，建設局啟動燙平計畫完成10.6公里。高美濕地每年吸引200萬名遊客，市府拓寬美堤街，路寬增加3公

台中星級餐飲耀世界 美食之都閃亮新食力

台中今年中秋星光燦爛！眾所矚目的《台北台中米其林指南2021》於8月25日公布，台中共有5間餐廳摘星、31間餐廳獲餐盤推薦，加上8月11日公布的必比登推介名單，今年總計69間餐廳入選米其林指南，較去年

台中購物節即將登場 搭配中央振興券利多

搭捷運血拼去！2021第三屆台中購物節搭配中央振興券發放時程強勢登場，看好振興券所帶來的商機，台中捷運開通加持，串聯各大商圈，2個月的活動精采可期。 台中市長盧秀燕表示，疫情緩和後，振興台中經濟是當

藝文活動陸續恢復 下半年300場演出

國內疫情警戒降二級，台中市政府在確保防疫安全下以「穩健式解封、漸進式鬆綁」，上半年暫緩的藝文活動，下半年陸續恢復，台中市政府文化局8月起至年底有超過300場演出，包含兒童藝術節、逍遙音樂町、台中媽祖國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。