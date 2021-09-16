台中台灣大道燙平、拓寬美堤街
國內疫情三級警戒將近2個月，台中市政府拚建設不鬆懈！台灣大道車流量大，南、北兩側機慢車道路面、路基損壞，建設局啟動燙平計畫完成10.6公里。高美濕地每年吸引200萬名遊客，市府拓寬美堤街，路寬增加3公尺、退縮人行道，讓遊客更便利。
台中市政府建設局長陳大田表示，台灣大道機慢車道使用頻繁，去年陸續盤點浮根黑板樹，今年啟動黎明路至五權路南北側燙平作業，共分5波進行，第5波燙平已於9月11日完成；台灣大道五權路至中華路及中華路至建國路，配合管線汰換工程，預計12月底完成。
陳大田說，市府在燙平施工路段，協調瓦斯業者汰換老舊瓦斯管，避免重複挖掘；部分區域需埋設自來水管，市府也協調台水公司，預先在台灣大道埋設管線到巷內十字路，後續再埋管供水。
被國際網站譽為「一生必遊一次」的高美濕地，是中部知名生態保育景點，每年吸引200萬名遊客。美堤街緊鄰濕地，是往來賞景重要的路口，但既有道路路型條件不佳，成為瓶頸路段。
建設局在疫情期間拓寬施工，過去，高美濕地遊客服務中心北側廣場前路段最壅塞，為提升遊客中心服務品質，建設局拓寬路段重新整理交通動線，解決大客車轉彎空間不足等困難的問題，並減少會車時對後方車輛的影響。
美堤街拓寬工程也包括退縮人行道、重鋪柏油路面、規劃新設公車亭等，改善原東西向道路寬度狹窄、南北向道路會車不易問題，未來遊客更好行，同時闢建公68、69共2座停車場，大幅紓解假日交通問題。
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