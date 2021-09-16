快訊

直播／傳新北幼兒園負責人也確診 指揮中心下午2時說明

這隻雞不普通！古坑村民撿到外觀奇特小雞 一聽真實身分驚呆

中捷運量回升 迎學生通勤潮

聯合新聞網 / 臺中新聞
疫情從三級警戒降為二級後，中捷運量顯著回升，台中市長盧秀燕（上圖中）提醒旅客注意防疫，月台地上也標示保持社交距離的標線。
疫情從三級警戒降為二級後，中捷運量顯著回升，台中市長盧秀燕（上圖中）提醒旅客注意防疫，月台地上也標示保持社交距離的標線。

台中捷運4 月2 5 日通車不到1 個月，就受新冠肺炎疫情影響運量，7月27日起全國降二級警戒，降級後的週五，日運量首度破萬人次，8月27日單日運量更達1萬6,735人次，台中捷運公司觀察，週間日運量9月開學後運量可望再提高。

疫情從三級警戒降為二級後，中捷運量顯著回升，特別是週五，運量常破萬人，8月假日平均運量達萬人次以上。
疫情從三級警戒降為二級後，中捷運量顯著回升，特別是週五，運量常破萬人，8月假日平均運量達萬人次以上。

台中市長盧秀燕說，大家都很關心中捷運量， 但一開始就碰到疫情，三級警戒期間，搭乘人次明顯下降，不過，運量已逐漸恢復，疫情降級之後增加的人流，都是自然成長。

中捷公司表示，今年5月疫情緊張，升三級警戒前，平均日運量3.1萬人次，三級警戒後到7月底，平均日運量跌到4,650人次，8月平均日運量已回升到1萬1,688人次。

台中市長盧秀燕說，中捷人潮回流，運量會越來越多，防疫措施不容鬆懈，包括月台地面上貼有「保持社交距離」標線、車廂內拉環僅保留三分之一、全線18站裝設紅外線熱顯像儀，全面做好防疫措施，守護旅客安全。

中捷公司董事長林志盈說，旅客從進入車站、搭乘電扶梯至進站閘門、月台區候車、搭車過程，都有相關防疫， 包括進站酒精消毒、電梯九宮格分散站立、收費閘門設熱顯像儀、進出站掃描實聯制QR Code、防疫廣播、隨車員防疫裝備， 工作人員疫苗注射率達84.04％，乘客可放心。

林志盈指出，三級警戒期間有延長班距，7月27日疫情降級之後，平日尖峰以及假日班距均縮短，以因應運量增加。

林志盈表示，配合學校開學，9月1日起再次調整平日及假日班距，未來將觀察運量變化，適時調整因應。

為鼓勵大家搭乘大眾運輸系統，台中捷運於9月1日推出「捷粉回饋專案」，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通或愛金卡）搭乘台中捷運，每月搭乘40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20%；每月搭乘50到59次，隔月回饋25%；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30%，詳細內容可參見台中捷運官網https://www.tmrt.com.tw/

臺中新聞九月號
臺中新聞九月號

更多新聞請見《臺中新聞

臺中市政府新聞局廣告

相關新聞

顧經濟 台中推振興經濟大補帖

新冠疫情衝擊產業與民生，台中市政府推出振興經濟大補帖，為減輕民眾與產業壓力，主動協助稅捐減免、緩徵，總金額高達6.9億元。台中市長盧秀燕說，市府祭出5大藥方、53項振興措施，攜手與市民共度疫情難關。

中捷運量回升 迎學生通勤潮

台中捷運4 月2 5 日通車不到1 個月，就受新冠肺炎疫情影響運量，7月27日起全國降二級警戒，降級後的週五，日運量首度破萬人次，8月27日單日運量更達1萬6,735人次，台中捷運公司觀察，週間日運量

台中台灣大道燙平、拓寬美堤街

國內疫情三級警戒將近2個月，台中市政府拚建設不鬆懈！台灣大道車流量大，南、北兩側機慢車道路面、路基損壞，建設局啟動燙平計畫完成10.6公里。高美濕地每年吸引200萬名遊客，市府拓寬美堤街，路寬增加3公

台中星級餐飲耀世界 美食之都閃亮新食力

台中今年中秋星光燦爛！眾所矚目的《台北台中米其林指南2021》於8月25日公布，台中共有5間餐廳摘星、31間餐廳獲餐盤推薦，加上8月11日公布的必比登推介名單，今年總計69間餐廳入選米其林指南，較去年

台中購物節即將登場 搭配中央振興券利多

搭捷運血拼去！2021第三屆台中購物節搭配中央振興券發放時程強勢登場，看好振興券所帶來的商機，台中捷運開通加持，串聯各大商圈，2個月的活動精采可期。 台中市長盧秀燕表示，疫情緩和後，振興台中經濟是當

藝文活動陸續恢復 下半年300場演出

國內疫情警戒降二級，台中市政府在確保防疫安全下以「穩健式解封、漸進式鬆綁」，上半年暫緩的藝文活動，下半年陸續恢復，台中市政府文化局8月起至年底有超過300場演出，包含兒童藝術節、逍遙音樂町、台中媽祖國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。