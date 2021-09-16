中捷運量回升 迎學生通勤潮

台中捷運4 月2 5 日通車不到1 個月，就受新冠肺炎疫情影響運量，7月27日起全國降二級警戒，降級後的週五，日運量首度破萬人次，8月27日單日運量更達1萬6,735人次，台中捷運公司觀察，週間日運量9月開學後運量可望再提高。 疫情從三級警戒降為二級後，中捷運量顯著回升，特別是週五，運量常破萬人，8月假日平均運量達萬人次以上。

台中市長盧秀燕說，大家都很關心中捷運量， 但一開始就碰到疫情，三級警戒期間，搭乘人次明顯下降，不過，運量已逐漸恢復，疫情降級之後增加的人流，都是自然成長。

中捷公司表示，今年5月疫情緊張，升三級警戒前，平均日運量3.1萬人次，三級警戒後到7月底，平均日運量跌到4,650人次，8月平均日運量已回升到1萬1,688人次。

台中市長盧秀燕說，中捷人潮回流，運量會越來越多，防疫措施不容鬆懈，包括月台地面上貼有「保持社交距離」標線、車廂內拉環僅保留三分之一、全線18站裝設紅外線熱顯像儀，全面做好防疫措施，守護旅客安全。

中捷公司董事長林志盈說，旅客從進入車站、搭乘電扶梯至進站閘門、月台區候車、搭車過程，都有相關防疫， 包括進站酒精消毒、電梯九宮格分散站立、收費閘門設熱顯像儀、進出站掃描實聯制QR Code、防疫廣播、隨車員防疫裝備， 工作人員疫苗注射率達84.04％，乘客可放心。

林志盈指出，三級警戒期間有延長班距，7月27日疫情降級之後，平日尖峰以及假日班距均縮短，以因應運量增加。

林志盈表示，配合學校開學，9月1日起再次調整平日及假日班距，未來將觀察運量變化，適時調整因應。

為鼓勵大家搭乘大眾運輸系統，台中捷運於9月1日推出「捷粉回饋專案」，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通或愛金卡）搭乘台中捷運，每月搭乘40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20%；每月搭乘50到59次，隔月回饋25%；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30%，詳細內容可參見台中捷運官網https://www.tmrt.com.tw/。 臺中新聞九月號

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