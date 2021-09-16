顧經濟 台中推振興經濟大補帖

新冠疫情衝擊產業與民生，台中市政府推出振興經濟大補帖，為減輕民眾與產業壓力，主動協助稅捐減免、緩徵，總金額高達6.9億元。台中市長盧秀燕說，市府祭出5大藥方、53項振興措施，攜手與市民共度疫情難關。

台中市政府研究發展考核委員會主任委員吳皇昇說明，市府振興方案包括「個人紓困與振興」、「產業紓困與振興」、「租金減免」、「稅捐緩徵減免」、「新經濟振興」等，加速台中市經濟復原。

台中市政府經濟發展局表示，紓困與多數民眾有關的稅捐減免或緩徵，主動減免、緩徵與申請案件近4.4萬件，總金額達6.9億元，停業重創夜市、市集，市府免收租金達292萬元、使用費減半少收2,870萬元，全國首創「資金紓困協調辦公室」，提供超過5,200通諮詢服務。

針對疫情首當其衝的餐飲、旅宿業，台中市政府地方稅務局長沈政安說，依規定房屋稅課徵應採營業用稅率3%，但業者在疫情下，縮減營業面積或停業，市府主動協助業者在停業期間，改採「非住家非營業用」稅率2%計算，有700多家業者受惠，減收房屋稅近千萬元。

另外，針對受疫情影響繳稅困難的餐廳、旅宿業者，可延期或分期繳納，業者可在繳納期限屆滿前，提出最長可延長1年、分36期繳納，目前申請分期或延期繳納稅額近5千萬元。

為振興觀光業，副市長令狐榮達代表參加第二屆亞太城市旅遊振興機構（TPO）視訊會議，與亞太地區近70個城市代表，共同探討疫情下國際旅遊正常化展望和應對措施，觀旅局期望透過TPO行銷管道促使台中成為亞洲地區首選旅遊目的地，也為疫後觀光產業復甦預作準備。 臺中新聞九月號

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