快訊

直播／傳新北幼兒園負責人也確診 指揮中心下午2時說明

這隻雞不普通！古坑村民撿到外觀奇特小雞 一聽真實身分驚呆

顧經濟 台中推振興經濟大補帖

聯合新聞網 / 臺中新聞
疫情衝擊旅宿業，台中市地方稅務局協助業者減免房屋稅，去年迄今已有700多家業者受惠，減收稅金近千萬元。
疫情衝擊旅宿業，台中市地方稅務局協助業者減免房屋稅，去年迄今已有700多家業者受惠，減收稅金近千萬元。

新冠疫情衝擊產業與民生，台中市政府推出振興經濟大補帖，為減輕民眾與產業壓力，主動協助稅捐減免、緩徵，總金額高達6.9億元。台中市長盧秀燕說，市府祭出5大藥方、53項振興措施，攜手與市民共度疫情難關。

台中市政府研究發展考核委員會主任委員吳皇昇說明，市府振興方案包括「個人紓困與振興」、「產業紓困與振興」、「租金減免」、「稅捐緩徵減免」、「新經濟振興」等，加速台中市經濟復原。

台中市政府經濟發展局表示，紓困與多數民眾有關的稅捐減免或緩徵，主動減免、緩徵與申請案件近4.4萬件，總金額達6.9億元，停業重創夜市、市集，市府免收租金達292萬元、使用費減半少收2,870萬元，全國首創「資金紓困協調辦公室」，提供超過5,200通諮詢服務。

針對疫情首當其衝的餐飲、旅宿業，台中市政府地方稅務局長沈政安說，依規定房屋稅課徵應採營業用稅率3%，但業者在疫情下，縮減營業面積或停業，市府主動協助業者在停業期間，改採「非住家非營業用」稅率2%計算，有700多家業者受惠，減收房屋稅近千萬元。

另外，針對受疫情影響繳稅困難的餐廳、旅宿業者，可延期或分期繳納，業者可在繳納期限屆滿前，提出最長可延長1年、分36期繳納，目前申請分期或延期繳納稅額近5千萬元。

為振興觀光業，副市長令狐榮達代表參加第二屆亞太城市旅遊振興機構（TPO）視訊會議，與亞太地區近70個城市代表，共同探討疫情下國際旅遊正常化展望和應對措施，觀旅局期望透過TPO行銷管道促使台中成為亞洲地區首選旅遊目的地，也為疫後觀光產業復甦預作準備。

臺中新聞九月號
臺中新聞九月號

更多新聞請見《臺中新聞

臺中市政府新聞局廣告

相關新聞

顧經濟 台中推振興經濟大補帖

新冠疫情衝擊產業與民生，台中市政府推出振興經濟大補帖，為減輕民眾與產業壓力，主動協助稅捐減免、緩徵，總金額高達6.9億元。台中市長盧秀燕說，市府祭出5大藥方、53項振興措施，攜手與市民共度疫情難關。

中捷運量回升 迎學生通勤潮

台中捷運4 月2 5 日通車不到1 個月，就受新冠肺炎疫情影響運量，7月27日起全國降二級警戒，降級後的週五，日運量首度破萬人次，8月27日單日運量更達1萬6,735人次，台中捷運公司觀察，週間日運量

台中台灣大道燙平、拓寬美堤街

國內疫情三級警戒將近2個月，台中市政府拚建設不鬆懈！台灣大道車流量大，南、北兩側機慢車道路面、路基損壞，建設局啟動燙平計畫完成10.6公里。高美濕地每年吸引200萬名遊客，市府拓寬美堤街，路寬增加3公

台中星級餐飲耀世界 美食之都閃亮新食力

台中今年中秋星光燦爛！眾所矚目的《台北台中米其林指南2021》於8月25日公布，台中共有5間餐廳摘星、31間餐廳獲餐盤推薦，加上8月11日公布的必比登推介名單，今年總計69間餐廳入選米其林指南，較去年

台中購物節即將登場 搭配中央振興券利多

搭捷運血拼去！2021第三屆台中購物節搭配中央振興券發放時程強勢登場，看好振興券所帶來的商機，台中捷運開通加持，串聯各大商圈，2個月的活動精采可期。 台中市長盧秀燕表示，疫情緩和後，振興台中經濟是當

藝文活動陸續恢復 下半年300場演出

國內疫情警戒降二級，台中市政府在確保防疫安全下以「穩健式解封、漸進式鬆綁」，上半年暫緩的藝文活動，下半年陸續恢復，台中市政府文化局8月起至年底有超過300場演出，包含兒童藝術節、逍遙音樂町、台中媽祖國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。