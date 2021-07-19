守護台中 車站設防疫消毒門

今年端午連假雖然各縣市返鄉人數減少，為保護旅客及台中境內安全，台中市政府實施「端午防疫專案」，除了進入邊境發送溫馨簡訊提醒自主管理外，並由環保局與交通局合作，針對旅客量大的高鐵台中站及台鐵台中火車站、豐原火車站、新烏日火車站、大甲火車站、清水火車站、沙鹿火車站等7大車站的離站出口，設置高科技設備「UVC-自動測溫除菌門」。

該設備測溫功能採用非接觸式紅外線測溫儀器，誤差小於0.3℃，當體溫超過攝氏37.5℃時就會自動出現警報及閃紅燈警示。消毒方面則採用除菌紫外光燈管照射，達到殺菌消毒效果，讓旅客經過時可同步進行測溫及全身紫外光消毒，降低疫情傳播風險。

以台中火車站為例，環保局在4道驗票閘門單一出口處一對一設置4道消毒防疫門，民眾經過驗票閘門時，還會踏過消毒毯消毒鞋底，讓中長程移動的旅客進到台中多一層防護也更安心。

交通局指出，雙鐵不只上車量體溫，下車也量體溫，出站時若亮綠燈代表體溫ＯＫ，如果亮紅燈代表體溫異常，會請旅客先休息一下再量一次，如果第二次量測體溫仍高於攝氏37.5℃時，將先登錄該旅客個人資料後，通知防疫計程車載往醫療院所快篩站進行快篩，把群聚染疫風險降到最低。

台中市政府環保局長陳宏益說，「防疫消毒門」市民迴響熱烈，評價很好，端午連假後，這些設備由交通場站移至環保局、交通局等機關大門口，讓上班的同仁及洽公的民眾，安心進入辦公廳舍。接下來如果有合適場域，會讓防疫消毒門再「出勤」。 臺中新聞

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