台中紓困10方 逾7.9億元

新冠肺炎疫情5月提高到三級警戒，經濟活動與勞工生計全受影響，台中市政府率先提出「紓困10方」針對受疫情影響的行業及市民，分類紓困，共度難關。市長盧秀燕表示，隨疫情滾動調整措施。讓有困難的市民吃下定心丸，市府減收及支出預算總額超過7.9億元。

盧秀燕市長說明，10項紓困方案有兩大特色，一是延續去年紓困9箭政策，如資金紓困單一窗口、委外場館租金權利金延繳、青年創業貸款利息補貼期限延長等政策；二是針對疫情影響須強制停業的店家研擬因應措施，如夜市市集使用費或租金免收、減稅及緩繳等措施，另針對藝文團體、溫泉行業等提紓困對策。

市府表示，公有市場、夜市公告核准及配合防疫停業者，停業期間免收使用費或租金；42處公有市場，17處委外經營市場、5場道路型攤販集中區（非夜市），6至9月使用費減半措施，6場公告停業的道路型攤販集中區（夜市）6到9月免收使用費，以減攤商壓力。經發局成立「資金紓困單一窗口」，提供市府及中央相關資訊、諮詢及轉介服務。

水利局提出「溫泉使用費分期繳納」109年度溫泉取用費可分兩期收費。運動局主管場館、運動公園，經發局管理展覽場館、文化局場館與停車場委外業者，可延續去年權利金、租金減免或延繳政策。

針對台中市百萬勞工，勞工局推出「非自願失業勞工生活補助及子女就學補助擴大辦理」，年滿15歲且設籍台中的勞工，勞雇雙方協商減少工時3個月以上時，可申請最多2個月、每月2萬4千元失業「生活補助」。

針對勞工的子女就學生活補助，國、中小子女每人5千元、高中以上8千元的「子女就學生活補助」，還有每人每次3千元的「協商減少工時生活困難補助」，申請則以1次為限。

勞工局提出安心即時上工，年滿15歲國民，或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民皆可申請，進用人員每月最多可服務80小時，每小時160元，每月最高可領取1萬2,800元工作津貼，最長可領取12個月。

「青創貸款利息補貼延1年」申請青年創業貸款300萬元以內利息補貼，補貼期限今年到期的申請人，可向勞工局申請24個月延長為36個月。

地方稅務局推「稅捐緩繳及減免」接受治療、隔離或檢疫者，房屋稅可延到6月底繳，有繳納困難最長可申請延期或分期繳。另主動輔導稅捐減免，包括房屋稅、娛樂稅、牌照稅；強制停業主動減免房屋稅與娛樂稅。

文化局推出演藝紓困補助，台中市立案演藝團體皆可提出申請，提案計畫包含樂譜、劇本和舞碼之編創、技藝傳承、教案研發、講座課程等類型，第1波於6月30日撥付80％的計畫經費，共有47組團隊受惠，第2波紓困徵件計畫共核定94組團隊。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府廣告