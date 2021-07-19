台中首創線上紓困專區

台灣疫情爆發衝擊民生、產業經濟，台中市政府5月底率先提出「紓困10方」，行政院在6月3日公布「紓困4.0」方案。因紓困資訊繁雜，台中市政府研考會資訊中心將資訊整合在「台中市線上紓困資訊專區」平台，讓民眾更容易瞭解怎麼進行各項紓困申請。

「重視防疫，更不能忽略經濟，不希望人民生活無以為繼！」臺中市長盧秀燕說，中央和地方的各項紓困措施，內容繁雜、分散於不同機關網站，所以率全國之先創建「台中市線上紓困資訊專區」平台。

簡易區分為「個人紓困、產業紓困、租金減免、紓困貸款、稅捐緩徵減免」五大類，在每一個紓困項目下提供簡要內容說明、詳細說明網址連結、線上申辦連結及洽詢電話，讓民眾在同一個專區平台就可以快速查閱相關紓困內容，一手掌握防疫紓困資訊。

研考會主委吳皇昇表示，中央、地方的各項紓困措施不論是對象、資格條件、申辦方式、主辦機關等均有所不同，雖已有許多圖卡、懶人包或文字訊息提供各項說明，因分散於不同機關網站，民眾不但需要費時查找，也一時間難以了解該如 何申請辦理。

資訊中心整合台中、中央各部會紓困申辦資訊並持續更新，目前已整理達65項措施，分別在台中市政府官方LINE、台中市官網提供線上紓困資訊專區及服務e櫃檯系統入口。 臺中新聞

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