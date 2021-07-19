快訊

第3輪預約AZ疫苗者明收簡訊 170萬人可接種

高端通過EUA 陳時中：八月可少量供應

台中首創線上紓困專區

聯合新聞網 / 臺中新聞
「台中市線上紓困資訊專區」平台整合紓困資訊， 分為五大類，讓民眾更容易掌握。
「台中市線上紓困資訊專區」平台整合紓困資訊， 分為五大類，讓民眾更容易掌握。

台灣疫情爆發衝擊民生、產業經濟，台中市政府5月底率先提出「紓困10方」，行政院在6月3日公布「紓困4.0」方案。因紓困資訊繁雜，台中市政府研考會資訊中心將資訊整合在「台中市線上紓困資訊專區」平台，讓民眾更容易瞭解怎麼進行各項紓困申請。

「重視防疫，更不能忽略經濟，不希望人民生活無以為繼！」臺中市長盧秀燕說，中央和地方的各項紓困措施，內容繁雜、分散於不同機關網站，所以率全國之先創建「台中市線上紓困資訊專區」平台。

簡易區分為「個人紓困、產業紓困、租金減免、紓困貸款、稅捐緩徵減免」五大類，在每一個紓困項目下提供簡要內容說明、詳細說明網址連結、線上申辦連結及洽詢電話，讓民眾在同一個專區平台就可以快速查閱相關紓困內容，一手掌握防疫紓困資訊。

研考會主委吳皇昇表示，中央、地方的各項紓困措施不論是對象、資格條件、申辦方式、主辦機關等均有所不同，雖已有許多圖卡、懶人包或文字訊息提供各項說明，因分散於不同機關網站，民眾不但需要費時查找，也一時間難以了解該如 何申請辦理。

資訊中心整合台中、中央各部會紓困申辦資訊並持續更新，目前已整理達65項措施，分別在台中市政府官方LINE、台中市官網提供線上紓困資訊專區及服務e櫃檯系統入口。

臺中新聞
臺中新聞

更多新聞請見《臺中新聞

臺中市政府廣告

相關新聞

台中設置疫苗快打站 守護市民健康

台中市政府首創67處新冠肺炎疫苗快打站，優先讓長者接種，由市府造冊，透過里鄰系統發通知，長者免預約。其中約七成快打站引進日本「宇美町式」接種法，長者入座後不需移動，至7月15日止已陸續接種8波，讓67

家庭防疫新生活拒病毒敲門

台中市確診總病例數到6月下旬近200名，近八成傳染源來自家庭群聚，台中市長盧秀燕多次公開呼籲，即使在台中疫情風險評等已降為中等，市民仍須配合市府推動的「防疫新生活」把病毒拒於家門外。 針對日常採買，

台中園區快篩專案健康經濟兼顧

台中市是製造、機械業與科技業重鎮，市長盧秀燕為確保產業動能不受影響，呼籲中央通過企業自辦快篩，並推動「園區快篩專案」，台中市管轄的精密機械科技創新園區、豐洲科技工業園區設置快篩站，科技部管轄的中科、經

即刻救援 感染熱區設快篩站

台中市政府為精準疫調，由市長盧秀燕拍板，在感染熱區第一時間即設置快篩站，前後在和平區平等國小師生疑似群聚事件、朝陽科大、泰安附幼、台體大、北屯大坑里、梧棲、清水、霧峰、龍井、新光三越、七大批發市場、十

台中首創線上紓困專區

台灣疫情爆發衝擊民生、產業經濟，台中市政府5月底率先提出「紓困10方」，行政院在6月3日公布「紓困4.0」方案。因紓困資訊繁雜，台中市政府研考會資訊中心將資訊整合在「台中市線上紓困資訊專區」平台，讓民

台中紓困10方 逾7.9億元

新冠肺炎疫情5月提高到三級警戒，經濟活動與勞工生計全受影響，台中市政府率先提出「紓困10方」針對受疫情影響的行業及市民，分類紓困，共度難關。市長盧秀燕表示，隨疫情滾動調整措施。讓有困難的市民吃下定心丸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。