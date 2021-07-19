即刻救援 感染熱區設快篩站

台中市政府為精準疫調，由市長盧秀燕拍板，在感染熱區第一時間即設置快篩站，前後在和平區平等國小師生疑似群聚事件、朝陽科大、泰安附幼、台體大、北屯大坑里、梧棲、清水、霧峰、龍井、新光三越、七大批發市場、十甲旺市場等設立前進指揮所並設置快篩站，找出確診者並匡列，社區也可放心。

盧市長說明，設立前進指揮所的標準，就是如有「擴散、升高、社區密集接觸」風險，市府就會成立前進指揮所，斷絕傳染鏈，安定民心，「病毒在哪裡，快速防疫部隊就在哪裡！」

臺中市政府針對朝陽科大20名學生夜唱群聚染疫事件，5月20日在朝陽科大設立前進指揮所，連二天共快篩校內師生1,168人，篩檢全數為陰性。

台中市西屯區泰安國小附設幼兒園於5月24日爆發群聚感染事件，為避免疫情擴大，盧秀燕下令火速成立前進指揮所，當日快篩幼兒園師生及家長210人篩檢結果為陰性，暫時解除危機，沒想到25日後續有居家隔離中的師生PCR檢驗結果為陽性，市府決定重啟前進指揮所。 台中市發生龍井家庭群聚事件後，市政府在龍井區巧聖先師廟設快篩站。

盧市長強調，疫情是滾動的，當一發現蛛絲馬跡，市府立即進行危機管控、滾動性檢討，因此於5月26日重啟泰安國小前進指揮所，加強防堵疫情，並迅速組建「快速防疫部隊」。

經2次前進指揮所篩檢的努力，共找出幼生3位、附幼老師及廚工4位、小學生3位、附幼同住家人7位確診，讓確診者及早送醫治療，避免疫情擴散。

因應北農群聚風暴，市長盧秀燕超前部署於台中七大批發市場於6月23日與24日快篩2,124人，全數為陰性，解除市場群聚感染疑慮。

後續又於7月2日爆發十甲旺市場確診案，快速防疫部隊立即進駐市場與社區，快篩1,853人皆為陰性，讓十甲旺市場不致演變成為環南市場翻版。 臺中新聞

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