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台中園區快篩專案健康經濟兼顧

聯合新聞網 / 臺中新聞
台中市推動「園區快篩專案」，市長盧秀燕（中）視察精密機械科技創新園區快篩站運作。
台中市推動「園區快篩專案」，市長盧秀燕（中）視察精密機械科技創新園區快篩站運作。

台中市是製造、機械業與科技業重鎮，市長盧秀燕為確保產業動能不受影響，呼籲中央通過企業自辦快篩，並推動「園區快篩專案」，台中市管轄的精密機械科技創新園區、豐洲科技工業園區設置快篩站，科技部管轄的中科、經濟部管轄的台中工業區等，也都協助或支援進行快篩，確保勞工生命安全和產業命脈不中斷。

台中市在5月時曾有大企業員工確診，企業希望自己能進行快篩，因此盧市長代表第一線基層聲音，呼籲中央開放企業快篩。這一呼籲後來獲得中央流行疫情指揮中心重視，並通過企業可請醫護人員到廠內進行企業快篩，讓企業得以透過自主快篩，維護員工的健康和工廠的正常運作。

6月初苗栗傳出京元電子移工染疫，市府先針對和苗栗群聚疫情相關的企業進行快篩，確定結果均為陰性；另也進行預防性防疫措施，針對市府管轄的精密機械科技創新園區及豐洲科技工業園區設置快篩站，推動園區快篩專案，讓企業安心，也向國外訂單業主保證生產動能不受影響，並對勞工健康更有保障。

台中市在精密機械科技創新園區設置快篩站，確保經濟命脈運作無虞。
台中市在精密機械科技創新園區設置快篩站，確保經濟命脈運作無虞。

中科、台中工業區等科技部和經濟部所屬工業區，也緊跟市府腳步，設立快篩站，提供廠商方便和快速的篩檢作業。

對於市府快動作設快篩站守護產業，精密機械科技園區廠商協進會理事長張瑞芝非常感謝，並肯定市府的措施不僅安定人心，也減少國外客戶的疑慮，園區廠商都踴躍快篩，既確保員工的健康安全，又維護產業正常運轉。

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