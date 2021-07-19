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家庭防疫新生活拒病毒敲門

聯合新聞網 / 臺中新聞
台中市政府推動防疫新生活，到市場採購，依身分證號碼尾數分流。
台中市政府推動防疫新生活，到市場採購，依身分證號碼尾數分流。

台中市確診總病例數到6月下旬近200名，近八成傳染源來自家庭群聚，台中市長盧秀燕多次公開呼籲，即使在台中疫情風險評等已降為中等，市民仍須配合市府推動的「防疫新生活」把病毒拒於家門外。

針對日常採買，台中市政府提出「市場分流運動」，呼籲市民依身分證字號尾數，單數在每周三、五、日、雙數於每周二、四、六，分流到市場採買，一次買好買足，市民對這項政策，多予肯定也同意全力配合。

「市場分流做到好、你我採買風險少」經發局長張峯源提醒市民，疫期每周儘可能出門一次，一次就買足，買好就走，減少群聚機會。

盧市長說，台中市主要感染源是家庭群聚，提出「家庭防疫新生活運動」包括四大原則：居家兩人以上戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、家屋勤消毒，因為「保護好自己，就是保護好家人」，生活雖有不便，但要「為愛忍耐」。

市政府提出「5055」消毒法，提供大家簡便的消毒妙方。
市政府提出「5055」消毒法，提供大家簡便的消毒妙方。

環保局長陳宏益針對消毒， 有所謂「5055」通關密碼。「5055」就是拿市售漂白水製作消毒水的口訣，市售漂白水稀釋50倍，用10c.c.的漂白水加入500c.c.的清水，把抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭1次，就可讓桌、椅、門把等室內空間常碰觸的地方達到良好消毒效果。

各地里長、環保志工隊、便利超商、小吃攤等也都紛紛響應，呼籲民眾利用簡易自製消毒水一起「為愛防疫」。

經發局也推動行動支付倍增計畫。在計畫提出前，商圈到今年5月已有1,700家店使用行動支付，經發局目標是今年底助店家建置行動支付達3千家，商家享免申辦費、專任輔導及手續費1千元優惠，另結合支付業者提供多元優惠回饋，化疫情危機為零接觸商機。

局長張峯源指出，全國三級警戒以來，餐飲、市場、超市等禁止內用，一律外帶外送，業者提供行動支付，一則付費方便，二則免於現金交易傳播病毒的風險，呼籲年輕朋友多教長輩使用行動支付，「教會他們就是保護他們」即使有點難度，防疫值得努力。

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