台中設置疫苗快打站 守護市民健康

台中市政府首創67處新冠肺炎疫苗快打站，優先讓長者接種，由市府造冊，透過里鄰系統發通知，長者免預約。其中約七成快打站引進日本「宇美町式」接種法，長者入座後不需移動，至7月15日止已陸續接種8波，讓67歲以上的長者完成疫苗接種，守護市民健康。另針對經長照評定失能第7、8等級的長者，推出敬老暖心「到宅接種」服務。 台中市疫苗快打站採用日本「宇美町式」接種法，長輩入座後不需移動、接種後原位觀察，減少群聚風險。

台中市政府也貼心規劃長者接送交通工具，可搭復康巴士、長照機構交通車，或敬老愛心卡搭計程車，有的快打站搭棚免長者日曬、淋到雨，上下車還有工作人員攙扶、推來輪椅服務行動不便的長者。很多長者對於免預約、有車接送到快打站，就可以舒適地坐在原地接種疫苗，不用跑來跑去，直呼「足感心！」

盧市長在5月29日宣布，提前啟動疫苗快打站計畫。盧秀燕說，為因應「全民接種疫苗」做準備，規劃67處快打站，「一到貨就施打」，滾動調整。

快打站設置二要點，一為點多施打快，二為盡量選擇停課中的校園，不但較為空曠且有冷氣設備，依行政區人口比例設置，以「快速、安全、公平」為原則，讓29區民眾分散各地施打，避免群聚風險。

台中市政府於6月4日先啟動其中5處疫苗快打站壓力測試為5千名第一線防疫人員，包括警察、消防員、環保及垃圾清運人員、防疫計程車駕駛、前進指揮所及快打站人員、前線親訪社工、前線醫護的托育人員、居家檢疫替代所工作人員、居家檢疫關懷人員（里長、里幹事）等，實兵演練；隔天再啟動這5處疫苗快打站，為5千名長照養護機構人員接種。 台中市快打站陸續開放長者施打疫苗，由鄰里系統寄發通知單，免除預約的麻煩。

台中市政府經過半個月整備演練，64個疫苗快打站首先在6月15日啟動，連三天優先為85歲以上長者，以及75歲以上原住民接種疫苗，長者免預約，由市府造冊、里鄰系統發送通知單，依通知單時間、地點依序前往；其中約七成快打站場地夠大，引進日本「宇美町式」接種法。 台中市快打站陸續開放長者施打疫苗，由鄰里系統寄發通知單，免除預約的麻煩。

盧市長6月15日至南屯黎明國中快打站視察時說，不少長輩施打疫苗後，與家人均露出放心與喜悅的神情，這就是連日來市府努力整備最大的安慰。

為體恤臥床失能長輩，中市府於6月18日起貼心推出「到宅接種」服務，第一波針對75歲以上符合失能7、8等級的長輩，12日起將到宅接種對象年齡下修至65歲以上。該服務事前需民政局與衛生局專案造冊、徵詢長輩及家屬意願、搶時間在疫苗開封後6小時內，安排醫師到長輩家中施打疫苗。衛生局表示，若家中有失能長輩尚未經過長照失能等級評定，市民可撥打1966尋求長照服務來評定，如符合資格，市府會安排醫師暖心到宅施打疫苗服務。 臺中新聞

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