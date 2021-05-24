台中后里動物之家改建開幕

聯合新聞網 / 臺中新聞
台中市動物之家后里園區定位為流浪動物的認養中繼站與生命教育的場域，實現人與動物和諧共處的願景。
台中市動物之家后里園區定位為流浪動物的認養中繼站與生命教育的場域，實現人與動物和諧共處的願景。

台中市動物之家后里園區重新改建，於4月4日「世界流浪動物日」開幕，台中市長盧秀燕說，這座動物之家不只有動物收容功能，還有觀光遊憩、生命教育等多重使命。

台中市動保處表示，后里動物之家規模大，開幕吸引外縣市動保單位人員參觀，目前園區有68隻狗、18隻貓，最大容量可容納400隻狗、100隻貓，貓狗分南北區收容，是流浪動物回歸人類家庭的中繼站。

原本的后里園區在民國91年落成，經過多次修繕提升動物福利，但建築物、動物籠舍與設施老舊，台中市動保處向農委會爭取1.5億元經費，中市府編列配合款6千萬元改建。

該園區在台中縣市合併後，由首任市長胡志強推動改造，林佳龍市長任內規劃設計，現任市長盧秀燕優化落成，鄰近的后里環保公園也設置寵物專區，利用在地空間資源帶來人潮，吸引更多民眾走進動物收容所。

后里園區定位為流浪動物回歸人類家庭的「認養中繼站」，園區建築外觀設計上擷取黃絲帶意象，大量採用圓弧曲線，象徵對外敞開與歡迎姿態，園區內以北狗南貓區隔，讓犬貓收養空間分開。

園區內還有演講廳、會議室、視聽室、訓練室等，讓動保、生命教育及認養工作相輔相成；全區規劃綠蔭及散步空間，可延伸到后里環保公園，讓動物之家也成為觀光景點。

台中市動物之家后里園區建築大量採用圓弧造型，內部並有動物剪影浮雕。
台中市動物之家后里園區建築大量採用圓弧造型，內部並有動物剪影浮雕。

台中市動保處表示，過去動物收容所給人髒、吵、臭印象，或者主打動物悲情，但后里園區重建後，轉型成為動保與生命教育基地，透過舉辦犬貓認養及生命教育活動，宣導落實動物福利精神，使市民理解並共同尊重生命。

后里園區開幕日，許多人到場參觀，看到很多成犬和小狗，和牠們互動，認為這處園區空間明亮又大，貓狗生活環境佳，多數狗也不怕生，動保處說，園區內有訓犬人員，每天帶狗訓練社會化，可更親近人。

台中市動物之家后里園區

地址：台中市后里區堤防路370號

電話：04-25588024

臺中新聞5月號
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