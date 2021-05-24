台中后里動物之家改建開幕

台中市動物之家后里園區重新改建，於4月4日「世界流浪動物日」開幕，台中市長盧秀燕說，這座動物之家不只有動物收容功能，還有觀光遊憩、生命教育等多重使命。

台中市動保處表示，后里動物之家規模大，開幕吸引外縣市動保單位人員參觀，目前園區有68隻狗、18隻貓，最大容量可容納400隻狗、100隻貓，貓狗分南北區收容，是流浪動物回歸人類家庭的中繼站。

原本的后里園區在民國91年落成，經過多次修繕提升動物福利，但建築物、動物籠舍與設施老舊，台中市動保處向農委會爭取1.5億元經費，中市府編列配合款6千萬元改建。

該園區在台中縣市合併後，由首任市長胡志強推動改造，林佳龍市長任內規劃設計，現任市長盧秀燕優化落成，鄰近的后里環保公園也設置寵物專區，利用在地空間資源帶來人潮，吸引更多民眾走進動物收容所。

后里園區定位為流浪動物回歸人類家庭的「認養中繼站」，園區建築外觀設計上擷取黃絲帶意象，大量採用圓弧曲線，象徵對外敞開與歡迎姿態，園區內以北狗南貓區隔，讓犬貓收養空間分開。

園區內還有演講廳、會議室、視聽室、訓練室等，讓動保、生命教育及認養工作相輔相成；全區規劃綠蔭及散步空間，可延伸到后里環保公園，讓動物之家也成為觀光景點。 台中市動物之家后里園區建築大量採用圓弧造型，內部並有動物剪影浮雕。

台中市動保處表示，過去動物收容所給人髒、吵、臭印象，或者主打動物悲情，但后里園區重建後，轉型成為動保與生命教育基地，透過舉辦犬貓認養及生命教育活動，宣導落實動物福利精神，使市民理解並共同尊重生命。

后里園區開幕日，許多人到場參觀，看到很多成犬和小狗，和牠們互動，認為這處園區空間明亮又大，貓狗生活環境佳，多數狗也不怕生，動保處說，園區內有訓犬人員，每天帶狗訓練社會化，可更親近人。

台中市動物之家后里園區

地址：台中市后里區堤防路370號

電話：04-25588024

臺中新聞5月號

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