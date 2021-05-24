台中捷運綠線安心搭乘

聯合新聞網 / 臺中新聞
中捷綠線正式通車，串連台中許多好玩好吃的地方。
中捷綠線正式通車，串連台中許多好玩好吃的地方。

搭過「小綠綠」中捷綠線了嗎？中捷綠線4月25日通車後，市民紛紛按讚，通車後至5月18日平均準點率為99.85%。台中進入捷運新時代，沿線場站各有特色，值得來逛逛。

正式營運後，截至5月14日止，平均日運量為31,025人次。受疫情升溫影響，捷運綠線運量雖有下降的趨勢，但是中捷提升防疫措施，車廂拉環僅留1/3，並於市政府站、高鐵台中站2轉乘站設置體溫顯像儀，於月台地面張貼排隊距離標示，使乘客保持安全社交距離。

因應疫情升溫，中捷增加消毒頻率，提供安心搭乘環境。
因應疫情升溫，中捷增加消毒頻率，提供安心搭乘環境。

另外，中捷增加車站與車廂的消毒頻率。除了在車站電梯及手扶梯口將放置酒精自動感應噴霧器，中捷每4小時為車站中乘客常接觸的設備消毒1次，高鐵臺中站及市政府站增加到每3小時1次；電聯車於收班後消毒內部各項設備，另於終端站（高鐵臺中站及北屯總站）折返時加強消毒扶手欄杆、拉環把手。

因應疫情升溫，中捷增加消毒頻率，提供安心搭乘環境。
因應疫情升溫，中捷增加消毒頻率，提供安心搭乘環境。

第一線員工執勤時除佩戴口罩，每日到班前實施自主量測體溫，並隨身攜帶酒精噴霧器，為防疫做好準備與演練。

台中市長盧秀燕說，台中捷運第一要求營運安全、第二建構路網。去年11月電聯車聯結器軸心斷裂，市府要求更換所有軸心，檢測更加嚴格，新軸心經抽測符合設計標準，還經過沙包模擬滿載、上下坡牽引及煞車等測試，最後經台中市捷運故障委員會審查後才通車。

中捷綠線文心崇德站打造成「中信兄弟」主題車站，讓全台百萬兄弟象迷熱血沸騰，以中信兄弟設計的「猛瑪．鋼鐸拉」鋼鐵王者之象視覺為主題，車站門口有中信兄弟主視覺牆，進站後到搭車月台沿途有中信兄弟球員等比例人形立牌，加上車站廣播由球員錄音，主場氣勢大爆發。

文心崇德站近中信兄弟的主場球館洲際棒球場，站內滿滿的中信兄弟元素。
文心崇德站近中信兄弟的主場球館洲際棒球場，站內滿滿的中信兄弟元素。

中捷高鐵台中站有網美最愛打卡的 「瑪莉公主主題廁所」，號稱全國捷運五星廁所，還有設「博物館主題廁所」的松竹站，文心森林公園站森林系男、女主題廁所，延伸森林公園植栽與鳥語花香，化妝台前有鍵盤可彈鋼琴，令人驚豔。

高鐵台中站廁所以粉嫩色彩呈現瑪莉公主風。
高鐵台中站廁所以粉嫩色彩呈現瑪莉公主風。

「小綠綠」周邊商品在車站販賣機上線販售，中捷配合通車時程，陸續推出系列商品，包含列車微型積木、動漫明信片、小綠綠摺疊環保購物袋等，中捷動漫明信片，還有小綠綠Q版周邊商品，如迴力車、訂書機、抱枕、文具組、超輕量自動傘等，都大受歡迎。

臺中新聞5月號
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