台中市「公托公幼雙倍增」計畫 烏日、南屯區 增設幼幼班

聯合新聞網 / 臺中新聞
台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍去年底落成啟用，增加當地幼教資源。
台中市烏日區東園國小新建幼兒園園舍去年底落成啟用，增加當地幼教資源。

台中市政府推動「公托公幼雙倍增」計畫，烏日區東園國小新建幼兒園園舍去年底落成啟用，新增3班，小朋友開心跳舞慶祝；南屯區黎明國小擴建附設幼兒園園舍也在今年4月落成，附幼班級數從原有3班增加到7班。

盧市長說，台中市是全國第二大都，但過去公托、公幼偏少，很多幼童無處就讀，是六都最後一名，她上任後，重視教育，認為教育資源一定要充足，為改善這個現象，提出「公幼公托雙倍增」計畫，104年至107年間已增設90班，現目標要再增180班。

台中市幼兒園目前已增加到131班，目標是任內達成新增180班，其中東園國小位於烏日區溪南地區，交通非常便利，多年來辦學績效深受家長肯定，因此市府將東園國小增設附幼納入公幼倍增計畫之中，東園國小附設幼兒園落成啟用後，開始招收3班、總共提供76名就學名額，共招收47名學生就讀，顯現此地過去公幼不夠，現在資源充足。

台中市南屯區黎明國小附設幼兒園擴建計畫今年4月完成。
台中市南屯區黎明國小附設幼兒園擴建計畫今年4月完成。

教育局說，黎明國小附幼班先前每年招收3至5歲混齡班3班，共招90人，因應南屯人口持續成長，擴建黎明國小附幼，班級數從原有3班增加至7班，包含1班幼幼班，可招收196名幼生。

教育局指出，以109學年度的增班量來說，共可提供2482名公幼就讀名額，為歷年最多。公托公幼倍增一直是市府努力的目標，教育局為加速加量，未來將再運用轄內公用土地、學校空餘建地、預定地或老舊校舍拆除未重建的建地，積極落實公幼倍增目標，持續提供平價、優質及近便的育兒環境，讓父母安心生育與就業。

更多新聞請見《臺中新聞

臺中市政府廣告

相關新聞

台中公托、公幼倍增達標

「讓台中的年輕人敢生、樂養！」台中市長盧秀燕極力推動公托、公幼倍增計畫，希望提高生育率，公托倍增計畫已超前達標，設置間數成長200％，公幼倍增到今年8月將增設完成162班，市府持續盤點資源與閒置空間加

海拔最高 台中和平親子館開幕

台中市落實友善育兒城市，持續打造親子館，除了南屯、坪林、北區、豐原、大里、沙鹿、大甲、石岡及太平等親子館，第10座親子館位於和平區，已於4月開幕，號稱為全國海拔最高的親子館，讓部落家長能兼顧工作及育兒

閒置空間活化 幼兒托育好地方

台中市近年積極盤點閒置空間，打造成育兒、公托公幼和親子館空間。以石岡親子館為例，就是利用九二一地震的救濟性住宅改建，並結合在地特色設計以「牛」為主題的吉祥物，規劃0-2歲小小BABY遊戲區、2-6歲大

台中市「公托公幼雙倍增」計畫 烏日、南屯區 增設幼幼班

台中市政府推動「公托公幼雙倍增」計畫，烏日區東園國小新建幼兒園園舍去年底落成啟用，新增3班，小朋友開心跳舞慶祝；南屯區黎明國小擴建附設幼兒園園舍也在今年4月落成，附幼班級數從原有3班增加到7班。 盧

台中捷運綠線安心搭乘

搭過「小綠綠」中捷綠線了嗎？中捷綠線4月25日通車後，市民紛紛按讚，通車後至5月18日平均準點率為99.85%。台中進入捷運新時代，沿線場站各有特色，值得來逛逛。 正式營運後，截至5月14日止，

台中后里動物之家改建開幕

台中市動物之家后里園區重新改建，於4月4日「世界流浪動物日」開幕，台中市長盧秀燕說，這座動物之家不只有動物收容功能，還有觀光遊憩、生命教育等多重使命。 台中市動保處表示，后里動物之家規模大，開幕吸引

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。