台中市「公托公幼雙倍增」計畫 烏日、南屯區 增設幼幼班

台中市政府推動「公托公幼雙倍增」計畫，烏日區東園國小新建幼兒園園舍去年底落成啟用，新增3班，小朋友開心跳舞慶祝；南屯區黎明國小擴建附設幼兒園園舍也在今年4月落成，附幼班級數從原有3班增加到7班。

盧市長說，台中市是全國第二大都，但過去公托、公幼偏少，很多幼童無處就讀，是六都最後一名，她上任後，重視教育，認為教育資源一定要充足，為改善這個現象，提出「公幼公托雙倍增」計畫，104年至107年間已增設90班，現目標要再增180班。

台中市幼兒園目前已增加到131班，目標是任內達成新增180班，其中東園國小位於烏日區溪南地區，交通非常便利，多年來辦學績效深受家長肯定，因此市府將東園國小增設附幼納入公幼倍增計畫之中，東園國小附設幼兒園落成啟用後，開始招收3班、總共提供76名就學名額，共招收47名學生就讀，顯現此地過去公幼不夠，現在資源充足。 台中市南屯區黎明國小附設幼兒園擴建計畫今年4月完成。

教育局說，黎明國小附幼班先前每年招收3至5歲混齡班3班，共招90人，因應南屯人口持續成長，擴建黎明國小附幼，班級數從原有3班增加至7班，包含1班幼幼班，可招收196名幼生。

教育局指出，以109學年度的增班量來說，共可提供2482名公幼就讀名額，為歷年最多。公托公幼倍增一直是市府努力的目標，教育局為加速加量，未來將再運用轄內公用土地、學校空餘建地、預定地或老舊校舍拆除未重建的建地，積極落實公幼倍增目標，持續提供平價、優質及近便的育兒環境，讓父母安心生育與就業。

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