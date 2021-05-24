閒置空間活化 幼兒托育好地方

台中市近年積極盤點閒置空間，打造成育兒、公托公幼和親子館空間。以石岡親子館為例，就是利用九二一地震的救濟性住宅改建，並結合在地特色設計以「牛」為主題的吉祥物，規劃0-2歲小小BABY遊戲區、2-6歲大寶貝活動區、嬰幼兒活動室，還導入智慧教材「AI數位機器人」，以融入親子活動中。

台中市政府社會局指出，石岡親子館是市長盧秀燕任內第4間親子館，服務石岡區外，藉由類似「行動親子館」的托育資源車，將育兒資源分享到山城地區，這座親子館是改造九二一地震後的閒置空間，完全煥然一新。

石岡早期以農耕維生，族群文化豐富，有原民生活的足跡、客家的打拚精神與漢民族拓墾的歷史，因此設計親子館的吉祥物以「牛」為主題的「樂福牛」，空間分齡規劃專業教室，有0-2歲、2-6歲的活動、嬰幼兒活動室。

社會局說，閒置空間再利用還有霧峰國小的視聽教室規劃社區公共托育家園，去年7月1日開張，收托0至2歲，12名嬰幼兒，這是霧峰首座公托，目前也規劃在霧峰國中要再成立大公托。

霧峰國小校長陳榮錦說，學校盤點閒置教室大改造，並結合學校長期致力貓頭鷹生態環境保育，打造貓頭鷹主題的托育家園。

不只利用閒置教室、住宅，傳統市場閒置空間也能活化！台中市北屯區的東峰市場2樓以上的空間，社會局、運動局正在攜手打造「公托兒童運動中心」。

北屯是人口最多的行政區，兒童人口逾3萬人，東峰市場位於綏遠路、天津路口，是一座4層樓高的公有建物，目前1樓有許多店家承租做生意，4樓是里民的聯誼活動中心，中間樓層長期閒置，現在規劃活化再利用。

運動局目前規劃要將2樓檔案室空間，重新修繕打造成兒童運動中心，將在現有空間上微調改變，如打除部分牆面、增設保護兒童安全的輕隔間、配合消防法規調整對外窗、調整整體照明及梯廳空間等，設置親子體適能空間、簡易運動跑道及攀岩牆等；社會局要在2樓增設公托，可規劃至少收托70名嬰幼兒的空間，絕對會是一個令家長、小朋友都期待的地方。

市長盧秀燕指出，剛上任時全市親子館有4處、公托5處，市府積極佈建親子館，市區、海線、山線及屯區現在共有11處親子館，提供0至6歲幼兒和家長親子共學空間和遊戲活動空間，預計未來將擴增至17處。 臺中新聞5月號

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