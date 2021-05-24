海拔最高 台中和平親子館開幕

台中市落實友善育兒城市，持續打造親子館，除了南屯、坪林、北區、豐原、大里、沙鹿、大甲、石岡及太平等親子館，第10座親子館位於和平區，已於4月開幕，號稱為全國海拔最高的親子館，讓部落家長能兼顧工作及育兒。

此外，第11座親子館於同月在大雅開幕，市府持續規劃於后里、西屯、烏日、東區、北屯及神岡增設親子館，達到17座親子館目標，作為學齡前兒童成長、親子交流的溫馨場所。

副市長令狐榮達說，市府積極推動「公托倍增計畫」，去年已在山城地區設置東勢托嬰中心，今年及明年也會陸續於后里、潭子、神岡等區域增設托嬰中心，讓托育資源服務普及化；預計明年全市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園布建將達50處，大幅提升公托服務量能。 公托倍增趨勢 公幼倍增趨勢

社會局長彭懷真指出，和平親子館是中市第1個座落於原住民區的親子館，空間利用三叉坑社區發展協會圓形辦公室，採用泰雅族傳統紋飾及和平區經濟作物梨花為背景圖樣，並以「山豬寶寶」意象作為吉祥物。

和平親子館由弘光科技大學教保產業發展中心承接，考量當地人口數及家庭結構特殊性，入館年齡由原本的6歲以下，和平館擴大開放到國小6年級以下。

此外，因當地人口特性及服務需求，開館日為每周二、五、六，提供0至12歲育兒家庭各項服務、嬰幼兒感知覺活動、親子活動、親職講座與社區巡迴推廣等服務；每周三、四則進行社區巡迴服務，由行動資源車分享早療及育兒資源，據點將拓及雙崎、裡冷、達觀、梨山等地區。

擔任和平親子館計畫主持人的幼保系助理教授許紋華、以及共同主持人吉娃思巴萬表示，學校長期推動部落在地創生計畫，了解部落當地居民的需求，和平親子館不同其他親子館，特別融入原住民傳統文化，規劃織布體驗、射箭活動、文面課程等長期性親子課程，讓族人了解自己文化，小朋友更能從小認識自己的部落特色。 臺中新聞5月號

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府廣告