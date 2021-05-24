台中公托、公幼倍增達標

聯合新聞網 / 臺中新聞
在「公幼公托倍增」政策推動下，大雅親子館暨公設民營托嬰中心於4月9日開幕，是潭雅神地區首座親子館暨公托中心。
在「公幼公托倍增」政策推動下，大雅親子館暨公設民營托嬰中心於4月9日開幕，是潭雅神地區首座親子館暨公托中心。

「讓台中的年輕人敢生、樂養！」台中市長盧秀燕極力推動公托、公幼倍增計畫，希望提高生育率，公托倍增計畫已超前達標，設置間數成長200％，公幼倍增到今年8月將增設完成162班，市府持續盤點資源與閒置空間加速設置，4年任內幼托倍增可望超標。

台中市政府社會局推動「公托倍增」，依各行政區需求擘劃願景，服務對象以低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭及脆弱家庭的0到2歲嬰幼兒，或未滿2歲之發展遲緩、身心障礙幼兒為優先，師生人力1：4，優於法規定之1：5，家長每月負擔4000元，更是六都最低。

台中市長盧秀燕上任後將「公幼公托倍增」當重要施政目標。
台中市長盧秀燕上任後將「公幼公托倍增」當重要施政目標。

2020年台中已達「公托近3倍增」績效，截至110年4月已在13個行政區設置15間公托，盧市長上任以來，由原設置5間增加10間，設置間數成長200％，收托人數從163名增加257名，收托人數成長157.67％，2021年預計增設27間公托，2022年在各行政區將佈建到50間，分擔家長照顧壓力及負擔，打造友善育兒城市。

除了提供平價托育，市府同步增設公立幼兒園及非營利幼兒園，以減輕家長教育負擔。台中市政府教育局指出，全國公私立幼兒園比率3：7，盧市長上任後因應少子化，要提高公立幼兒園比例至4成，優於全國比例，具體減輕家庭育兒的經濟負擔。

台中的公幼倍增具體計畫，自2019年至2022年規劃擴增的公幼班級數要達180班，教育局表示，到今年8月就會達成162班的目標，2023年至2024年要持續擴增公幼至少達90班，2024年之後的長程目標，希望公立幼兒園數能達到4成目標。

在「公幼公托倍增」政策推動下，大雅親子館暨公設民營托嬰中心於4月9日開幕，是潭雅神地區首座親子館暨公托中心。
在「公幼公托倍增」政策推動下，大雅親子館暨公設民營托嬰中心於4月9日開幕，是潭雅神地區首座親子館暨公托中心。

盧市長上任提出「公幼倍增」，截至109學年度止已增設公立幼兒園、非營利幼兒園131班，提供3633名額，超過2015至2018年增設的90班，台中市教育局也調查全市11所非營利幼兒園的滿意度，平均滿意度達95％，肯定市府的平價公幼政策。

盧市長說，公托公幼倍增計畫是和時間賽跑，她上任後盤點中市29區托育資源，發現只有5所公托、公幼在過去4年僅增90班，平均一區才增3班，所以訂定「公幼公托倍增」當重要施政目標，未來公幼設置的評估條件，會優先在公幼服務比率未達4成的行政區和未設園國小，優先增班設園，擴展幼兒就讀公共化幼兒園。

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