台中美樂地計畫 打造特色公園

「台中美樂地計畫（Taichung Melody）」是市民最有感的建設之一。市長盧秀燕說，建設局以一年50座的速度新闢、改建，讓台中處處有景點，打造花園城市，目前已打造共融公園112座、改善陽光公廁35處、改善兒童遊戲場安全280處，今年預計再完成共融公園65座、改善281處兒童遊戲場，去年民調有近9成受訪市民對美樂地計畫表示滿意。 美樂地計畫，打造共融公園、兒童遊戲場遍地開花。

公園是市民健身、運動、與家人及鄰居聯誼最近的遊憩地點，台中市長盧秀燕上任以來，以一年50座的速度新闢改建，包括大到67.34公頃的中央公園、3.15公頃的太平公5公園，小到1740平方公尺的烏日溪邊公園都陸續完工啟用或興建中。

水湳經貿園區的中央公園面積67公頃，是大安森林公園的2.58倍大，全區有1.2萬株原生樹種和各季節植栽、5座滯洪池約96個標準游泳池量體，園區以「創新、智慧、低碳」理念設計，公園結合氣候變遷、地景紋理，保留整個水湳經貿園區1000多株既有樹木，新栽植高原生種比例的樹群，擁有豐富多樣的植栽。

中央公園討論度最高是被網友戲稱「抹茶湖」的天池，位於最北端、西屯區經貿九路入口，湖水面積1700平方公尺，周邊植栽山櫻花、無患子、苦楝、青楓、樟樹、紅楠等約110株喬木，透過空拍可看到抹茶色的湖水，晚上可拍到「科湳愛琴橋」唯美倒影。 中央公園「抹茶湖」碧綠的水面圍繞木製小迷宮棧道，成為台中的新景點。

另外，位在清水區的鰲峰山公園，每到假日遊客絡繹不絕，停車空間已不敷需求，建設局今年投入2628萬元工程經費，將在中航路側（嘉陽高中正對面）新闢停車空間，融入山脈、樹型及鳥形等自然景觀設計，設置陽光公廁，規劃親子、無障礙、穆斯林廁間，滿足不同族群朋友使用需求。

鰲峰山公園深受親子喜愛，現場有競合體驗遊戲場、星際蟲洞、蜘蛛、極限飛輪、跑酷設施、部落格子攀岩場，能放風箏、騎自行車，大型體能場地適合全家出遊，到了晚間搖身一變成為情侶約會聖地，從鰲峰山觀景平台能遠眺海線夜景，近年更是偶像劇來台中拍攝取景的熱門地點。 烏日溪邊公園重建為無障礙環境的共融遊戲場，並與老榕樹共生發展。

新建的鰲峰山公園停車場將採綠色、透水停車場概念，兼顧工程及環境友善，將配置大、小客車、機車等停車空間，預計今年12月完工，加上陽光公廁升級，也加值清水區的旅遊環境。 臺中新聞3月號

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