打造捷運台中 另規劃藍橘紫線

台中市長盧秀燕今年春節後開工第一天，就到綠線北屯機廠視察，她表示，市政中長期任務是建構「捷運台中」，除捷運綠線外，捷運藍線、橘線、紫線等都要定線、準備開工或規劃出來。綠線通車在即，市民期盼的藍線綜合規劃報告3月4日已送交通部審議，邁出重要一步。

歷經兩年，捷運藍線已完成綜合規劃報告書，已送交通部審議，積極爭取中央核定，藍線完工後可串聯海線雙港核心地區，規劃路線從台中火車站，走台灣大道，直到台中港，全長24.8公里，全線共計設置20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站、1座五級維修機廠。

交通局指出，舊市區段為免穿越民宅，原本路線走民權路段，已透過「疊式線型」調整改走台灣大道。

另綠線延伸線可行性研究已送行政院審查，大平霧捷運(紫線)預計今年上半年召開說明會，聽取各界意見。

機場捷運（橘線）聯繫台中國際機場與市區、屯區的重要交通建設，行經中清路、國光路、中興路等主要幹道，去年6月分別在大雅、大里及北區公所舉辦可行性研究說明會，目前已完成可行性研究報告書，預計今年提報交通部審查，將儘速爭取中央核定。

捷運紫線即為大平霧捷運，考量屯區人口逐漸增加，市府展開評估大里、太平、霧峰等屯區間的捷運系統，串聯南區、大里、太平與北屯等區，評估連結台中車站的捷運延伸的路線。全案目前為可行性研究階段，將加速完成報告，依程序提報中央審議並爭取支持。 臺中新聞3月號

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