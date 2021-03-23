台中捷運綠線3/25起試營運 4月25日正式通車

台中捷運綠線聯結器軸心斷裂事件經過台中市政府捷運故障審查委員會6次嚴格把關，已確認改善方案安全無虞，台中市長盧秀燕宣布，捷運綠線展開全車隊運轉測試，3月25日起至4月23日試營運30天，民眾攜帶電子票證即可免費搭乘，4月25日正式通車。

台中市長盧秀燕斬釘鐵表示，中捷通車密碼就是「安全」，密碼通關了，捷運就「Comingsoon！（快了）」。台中捷運是中部地區最重大的交通建設，興建已超過13年，市民引頸期盼迎接捷運新生活，市府會為民眾嚴格把關，確認安全無虞，才會通車。市府未來也會努力經營台中捷運，讓中捷長久經營下去。

盧市長也說，市府面對困難全力克服，此次試營運比先前更精進、更有經驗，在營運、維安部分做了更好的準備，試營運時間調整為全時段6時至24時開放民眾免費搭乘。

針對營運班距，台中捷運公司董事長林志盈說明，先前試營運時間採兩階段開放，由於民眾搭乘踴躍，這次試營運30天都將直接按照正式營運班表，每日6時至24時開放搭乘，平日尖峰每5分鐘一班、離峰每8分鐘一班，假日6至10時、20至23時每8分鐘一班、10至20時每5分30秒一班，無論平假日深夜23時後均為每15分鐘一班；另外，因應高鐵末班車旅客轉乘需求，捷運高鐵台中站每日凌晨0時15分加開往北屯總站的加班車。

民眾必須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，試營運期間免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，也請民眾於站內及車廂內勿飲食、先下車後上車、搭車時緊握把手或握桿，共同維護乘車安全及品質。 台中新聞3月號

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