快訊

板橋特斯拉闖紅燈！當街翻肚卡分隔島 5人受傷送醫

AZ疫苗開打首日不良反應通報 北部一名醫護接種後發燒

台中特色園道市集 旅客慕名朝

聯合新聞網 / 臺中新聞
政府老舊宿舍改建的台中審計新村，已成為最夯景點，除了文創市集還有美食、甜點、咖啡，是最知名的網紅熱點。
政府老舊宿舍改建的台中審計新村，已成為最夯景點，除了文創市集還有美食、甜點、咖啡，是最知名的網紅熱點。

「老屋、老樹、舊宿舍、文創」是台中特色市集的亮點，每逢假日吸引大批遊客。長達3.6公里的草悟道，串聯了富地市集、范特喜文創聚落、審計新村三大特色市集，巷弄裡有異國美食，市集有特色風格小店，平時是台中年輕人流連忘返的打卡熱點，假日吸引外地旅客慕名來朝聖。

草悟廣場去年底由「富地市場」進駐，取名「富地」是音譯「foodie」，集結美食、日式木作攤位、裝置藝術、燈光、音樂等元素，而一旁的市民廣場，為大片陽光草坪，是休息野餐、親子共遊或蹓毛小孩的好去處。

走過富地市場，沿著中興街，就是新舊並存的文創基地「范特喜文創聚落」，老巷弄與高樓大廈新舊交織，有獨立書店、甜點店、咖啡館，北部知名的臺虎精釀直營的啤酒餐廳也來台中展店了，紅磚牆上的啤酒拉霸超吸睛，最近超夯的偶像劇「未來媽媽」就是在此取景。

草悟道穿過向上路後就走進「審計368新創聚落」。「審計新村」是原省政府舊宿舍，面積雖然只有0.52公頃，閒置超過10餘年，2014年起注入新生氣，從「小蝸牛市集」每月邀集近20攤的在地文創者、微型小農到此擺攤，從此點燃審計新村的商機，現在是台中知名的網紅聖地。

審計新村已成為最夯景點，有文創市集、美食、甜點，吸引年輕人打卡拍照。
審計新村已成為最夯景點，有文創市集、美食、甜點，吸引年輕人打卡拍照。

審計新村保留原始宿舍、木造階梯傳統樣貌，散發著當時純樸的氛圍，文創小店進駐後，牆面增加不少彩繪與裝置藝術，平日就是年輕人駐足的場域，假日人潮更駱繹不絕，周邊的巷弄還有不少有趣小店，復古的理髮店、甜點與美髮結合的複合式商店。

臺中新聞3月號
臺中新聞3月號

更多新聞請見《臺中新聞

相關新聞

台中觀光客 去年近4,600萬人次 創下1,095億元產值 全國No.1

交通部觀光局公布2020年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數，台中市以近4,600萬人次，榮膺全國第一，較前年度增加152萬人次、成長約4％，並創下新台幣1,095億元的觀光產值，中市府團隊推動觀光努力深

後疫情時代 台中山林好夯

山林開放，加上新冠肺炎疫情影響，國人無法出國旅遊，掀起登山熱潮。台中市政府觀旅局去年舉辦「谷關七雄‧健行森活」，共逾2千人熱烈迴響，人數較2018年首辦成長10倍，並創造超過500萬元觀光產值。 另

台中市府攜手雄獅 發展觀光旅遊

為帶動台中市觀光發展，以及讓台中市成為國內旅遊的核心，台中市政府特別與全台最大旅遊生活集團「雄獅集團」簽訂觀光合作備忘錄，以建立長期戰略合作夥伴關係，從擴大產品包裝、行銷宣傳、議題操作到建構智慧觀光，

臺中市改善大坑景區 續推觀光建設

疫情期間，市府繼續推動觀光建設，尤其熱門的山岳旅遊，觀旅局鎖定大坑風景區，逐步改善步道與觀光設施，例如4號、10號步道沿線涼亭與觀景平台，市府另投入1,800萬元，修繕8號步道與風動石公園，預計4月完

台中捷運綠線3/25起試營運 4月25日正式通車

台中捷運綠線聯結器軸心斷裂事件經過台中市政府捷運故障審查委員會6次嚴格把關，已確認改善方案安全無虞，台中市長盧秀燕宣布，捷運綠線展開全車隊運轉測試，3月25日起至4月23日試營運30天，民眾攜帶電子票

台中特色園道市集 旅客慕名朝

「老屋、老樹、舊宿舍、文創」是台中特色市集的亮點，每逢假日吸引大批遊客。長達3.6公里的草悟道，串聯了富地市集、范特喜文創聚落、審計新村三大特色市集，巷弄裡有異國美食，市集有特色風格小店，平時是台中年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。