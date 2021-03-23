台中特色園道市集 旅客慕名朝

「老屋、老樹、舊宿舍、文創」是台中特色市集的亮點，每逢假日吸引大批遊客。長達3.6公里的草悟道，串聯了富地市集、范特喜文創聚落、審計新村三大特色市集，巷弄裡有異國美食，市集有特色風格小店，平時是台中年輕人流連忘返的打卡熱點，假日吸引外地旅客慕名來朝聖。

草悟廣場去年底由「富地市場」進駐，取名「富地」是音譯「foodie」，集結美食、日式木作攤位、裝置藝術、燈光、音樂等元素，而一旁的市民廣場，為大片陽光草坪，是休息野餐、親子共遊或蹓毛小孩的好去處。

走過富地市場，沿著中興街，就是新舊並存的文創基地「范特喜文創聚落」，老巷弄與高樓大廈新舊交織，有獨立書店、甜點店、咖啡館，北部知名的臺虎精釀直營的啤酒餐廳也來台中展店了，紅磚牆上的啤酒拉霸超吸睛，最近超夯的偶像劇「未來媽媽」就是在此取景。

草悟道穿過向上路後就走進「審計368新創聚落」。「審計新村」是原省政府舊宿舍，面積雖然只有0.52公頃，閒置超過10餘年，2014年起注入新生氣，從「小蝸牛市集」每月邀集近20攤的在地文創者、微型小農到此擺攤，從此點燃審計新村的商機，現在是台中知名的網紅聖地。 審計新村已成為最夯景點，有文創市集、美食、甜點，吸引年輕人打卡拍照。

審計新村保留原始宿舍、木造階梯傳統樣貌，散發著當時純樸的氛圍，文創小店進駐後，牆面增加不少彩繪與裝置藝術，平日就是年輕人駐足的場域，假日人潮更駱繹不絕，周邊的巷弄還有不少有趣小店，復古的理髮店、甜點與美髮結合的複合式商店。 臺中新聞3月號

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