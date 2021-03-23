台中市府攜手雄獅 發展觀光旅遊

為帶動台中市觀光發展，以及讓台中市成為國內旅遊的核心，台中市政府特別與全台最大旅遊生活集團「雄獅集團」簽訂觀光合作備忘錄，以建立長期戰略合作夥伴關係，從擴大產品包裝、行銷宣傳、議題操作到建構智慧觀光，深度發展台中觀光旅遊市場，打造全新旅遊體驗，讓台中成為觀光首都。

台中市副市長令狐榮達指出，台中是全台第二大城，去年1到12月旅遊人數4,600萬人，居全台之冠，安心旅遊自由行補助成績為六都第一，且持續獲選為國際熱門旅遊目的地。面對疫情新常態來臨，為不斷提升台中市觀光旅遊品質，特別與雄獅集團簽訂觀光合作備忘錄，由市府規劃台中觀光發展政策與施政方向，雄獅集團則是提供服務資源整合及導客、導流能量。 台中市政府副市長令狐榮達（ 左）與雄獅集團雄保旅遊董事長戴啟珩，簽訂觀光合作備忘錄， 建立長期戰略合作夥伴關係。

他說，台中市重防疫也拼觀光，以強化台中觀光防疫，提供旅客安心旅遊環境為首要，對於提升台中市觀光軟硬體建設，加強旅宿產業輔導管理，以及舉辦優質活動與行銷宣傳等工作也不敢鬆懈。與雄獅集團建立密切的夥伴關係，是期盼協助台中市的觀光產業擴大跨界串聯，提供全新旅遊服務及體驗，為觀光發展帶來新的契機。

雄獅集團雄保旅遊董事長戴啟珩看好台中觀光發展，強調將配合市政的觀光策略，投入資源包裝台中市武陵農場、高美濕地、霧峰林家花園等26個特色區域景點，並推動藍色公路的郵輪觀光、台鐵觀光列車「鳴日號」的鐵道觀光等新形態主題旅遊。 臺中新聞3月號

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